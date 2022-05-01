«Борнмут» — «Ноттингем Форест» прогноз на матч Чемпионшипа (03.05.2022)

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вчера, 23:02

Ставки букмекеров

«Борнмут» считается фаворитом грядущей встречи. Ставки на победу хозяев можно заиграть по котировке 2.26, ничейный результат встречи продается за 3.25, а победа «Ноттингем Форест» за 3.30 в БК Фонбет.

Эксперты не ожидают голевого изобилия в матче. Ставка ТМ (2.5) предлагается с коэффициентом 1.76, а ТБ (2.5) с коэффициентом 2.06.

Форма команд

«Борнмут» по состоянию на сегодня занимает вторую строчку в таблице, набрав 82 очка, но стоит отметить, что такие показатели не обеспечивают клубу прямую путевку в АПЛ на следующий сезон. По ходу турнира команда добилась 23 побед, 13 ничьих и восемь раз уступила. В последних пяти турах две игры увенчались триумфом и в трех расписана «мировая». Крайний поединок с «Блэкберном» принес три очка (0:3).

«Ноттингем Форест» к 45 туру расположился на третьей позиции, имея в активе 79 очков. В нынешнем розыгрыше клуб 23 раза уходил с поля победителем, 10 раз сыграл вничью и 11 раз допустил поражение. Предшествующие пять туров увенчались четырьмя выигрышами и огорчили одним проигрышем. В крайней игре против «Суонси» добыт положительный результат (5:1).

Информация для ставок

«Ноттингем» выиграл в 11 из 15 последних матчей

В восьми из 15 последних матчей «Борнмута» забили обе команды

В пяти последних очных встречах команды забили менее 3.5 голов

Прогноз

Учитывая, что команды являются прямыми конкурентами, их форму и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку на то, что «Ноттингем Форест» забьет гол с коэффициентом 1.41 в БК Фонбет.