«Дерби Каунти» — «Фулхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.04.2022)

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вчера, 23:48

Ставки букмекеров

«Фулхэм» является очевидным фаворитом предстоящего матча, учитывая турнирное положение. Ставку на победу гостей можно взять с коэффициентом 1.61, ничья в матче оценивается 3.85, а победа «Дерби Каунти» 5.80.

Аналитики не ожидают результативной игры, исходя из соответствующей статистики. Ставку ТМ (3) предлагают заиграть за 1.45, ТБ (3) за 2.70 в БК Фонбет.

Форма команд

«Дерби Каунти» после 41 сыгранного тура имеет в активе 28 очков и занимает 23 место в таблице. Всего же, на счету команды 12 побед, 13 ничьих и 16 проигрышей. В последних пяти турах клуб добыл 4 очка из 15 возможных, одержав одну победу и один раз сыграв вничью. Крайний тур закончился поражением от «Суонси» (2-1).

«Фулхэм» идет уверенным лидером турнира, с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя. Клуб в текущем сезоне 25 раз обыграл соперника, восемь раз закончил матч ничьей и семь игр проиграл. Последние пять туров для команды закончились двумя победами, одной ничьей и двумя поражениями. В крайнем матче «Фулхэм» уступил «Ковентри Сити» (1-3).

Информация для ставок

В четырех из пяти последних очных встречах, забила лишь одна команда, или не было забито голов

«Дерби» проиграли в 9 из 15 последних матчах

11 из 15 последних матчей «Фулхэм» завершились с менее чем 3.5 гола

Прогноз

«Фулхэм» явный фаворит в матче против одного из аутсайдеров. Учитывая историю личных встреч, турнирную позицию команд и статистику, предлагаем сделать ставку на фору (-1) «Фулхэма» с коэффициентом 2.06 в БК Фонбет.