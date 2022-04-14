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«Дерби Каунти» — «Фулхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.04.2022)

вчера, 23:48
Дерби - Фулхэм

Ставки букмекеров

«Фулхэм» является очевидным фаворитом предстоящего матча, учитывая турнирное положение. Ставку на победу гостей можно взять с коэффициентом 1.61, ничья в матче оценивается 3.85, а победа «Дерби Каунти» 5.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.984.001.63
Фонбет 5.80 3.90 1.60
Мелбет 5.55 4.10 1.64
1XBET 5.55 4.10 1.64
BetBoom 5.92 3.89 1.60

Аналитики не ожидают результативной игры, исходя из соответствующей статистики. Ставку ТМ (3) предлагают заиграть за 1.45, ТБ(3) за 2.70 в БК Фонбет.

Форма команд

«Дерби Каунти» после 41 сыгранного тура имеет в активе 28 очков и занимает 23 место в таблице. Всего же, на счету команды 12 побед, 13 ничьих и 16 проигрышей. В последних пяти турах клуб добыл 4 очка из 15 возможных, одержав одну победу и один раз сыграв вничью. Крайний тур закончился поражением от «Суонси» (2-1).

«Фулхэм» идет уверенным лидером турнира, с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя. Клуб в текущем сезоне 25 раз обыграл соперника, восемь раз закончил матч ничьей и семь игр проиграл. Последние пять туров для команды закончились двумя победами, одной ничьей и двумя поражениями. В крайнем матче «Фулхэм» уступил «Ковентри Сити» (1-3).

Информация для ставок

  • В четырех из пяти последних очных встречах, забила лишь одна команда, или не было забито голов
  • «Дерби» проиграли в 9 из 15 последних матчах
  • 11 из 15 последних матчей «Фулхэм» завершились с менее чем 3.5 гола

Прогноз

«Фулхэм» явный фаворит в матче против одного из аутсайдеров. Учитывая историю личных встреч, турнирную позицию команд и статистику, предлагаем сделать ставку на фору (-1) «Фулхэма» с коэффициентом 2.06 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.50 1.94 1.94 1.53 2.73
Фонбет 1.90 1.90
Мелбет 1.93 1.97
1XBET 1.93 1.97
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:26
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
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