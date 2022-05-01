«Фулхэм» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.05.2022)

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вчера, 22:55

Ставки букмекеров

«Фулхэм» является очевидным фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимают с коэффициентом 1.53, ничья в игре продается по 4.20, а победа «Лутона» по 6.10 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.70, а ТМ (2.5) по 2.15.

Форма команд

«Фулхэм» уже напрямую выходит в АПЛ на следующий сезон, а от чемпионства их отделяет одно очко. Всего же, в нынешнем розыгрыше клуб выиграл в 26 матчах и по девять раз расписал «мировую», а также уступил. В последних пяти турах три матч проиграно, а по одному увенчались победой и ничьей. В крайней встрече с «Ноттингем Форест» команда очков не набрала (0:1).

«Лутон Таун» к 45 туру расположился на пятом месте в таблице, набрав при этом 72 очка, тем самым попав в зону переходных матчей. По ходу турнира команда 20 раз обыграла соперников, а по 12 матчей завершила равенством и проиграла. В предшествующих пяти турах по два матча выиграно и сыграно вничью, а в одном допущено поражение. В крайнем противостоянии с «Блэкпулом» победителя выявлено не было (1:1).

Информация для ставок

«Лутон» выиграл в шести из 10 последних выездных матчах

«Фулхэм» в 13 из 15 последних матчей забил менее 2.5 голов

В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Взяв во внимание факт, что «Лутон Таун» на данный момент более мотивирован, а также текущую форму команд и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.76 в БК Фонбет.