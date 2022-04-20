«Хаддерсфилд» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (22.04.2022)

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вчера, 23:21

Ставки букмекеров

«Хаддерсфилд» ожидаемо идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.59, ничья в игре продается за 4.10, а победа «Барнсли» котируется 5.60.

Эксперты не ожидают от матча много забитых мячей. Ставку ТМ (2.5) предлагают заиграть за 1.85, а ТБ (2.5) за 1.95 в БК Фонбет.

Форма команд

«Хаддерсфилд» к 44 туру подходит в группе лидеров, на третьем месте и с 73 набранными очками. В нынешнем сезоне клуб смог 20 раз обыграть соперника, 13 раз закончить матч с равным счетом и в 10 случаях уступил. В последних пяти турах команда одержала три победы и по разу сыграла вничью и проиграла. Крайний тур завершился триумфом над «Мидлсбро» (0:2).

«Барнсли» является главным аутсайдером чемпионата, имея в активе всего 30 очков. Клуб располагает такими результатами: 6 побед, 12 ничьих и 24 проигрыша. Прошедшие пять туров закончились тремя поражениями и двумя «мировыми». В крайнем туре «Барнсли» проиграл «Патерборо» (0:2).

Информация для ставок

«Барнсли» проиграл восемь из 10 последних выездных матчей

В 10 из 15 последних матчей «Хаддерсфилда» не было голов или забила только одна команда

«Барнсли» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, их задачи и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку, что в матче не будет голов или забьет только одна команда с коэффициентом 1.77 в БК Фонбет.