Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Чемпионшип 2021/2022

«Хаддерсфилд» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (22.04.2022)

вчера, 23:21
Хаддерсфилд - Барнсли

Ставки букмекеров

«Хаддерсфилд» ожидаемо идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.59, ничья в игре продается за 4.10, а победа «Барнсли» котируется 5.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.614.125.94
Мелбет 1.62 4.10 5.75
1XBET 1.62 4.10 5.75
BetBoom 1.59 4.10 5.70

Эксперты не ожидают от матча много забитых мячей. Ставку ТМ (2.5) предлагают заиграть за 1.85, а ТБ (2.5) за 1.95 в БК Фонбет.

Форма команд

«Хаддерсфилд» к 44 туру подходит в группе лидеров, на третьем месте и с 73 набранными очками. В нынешнем сезоне клуб смог 20 раз обыграть соперника, 13 раз закончить матч с равным счетом и в 10 случаях уступил. В последних пяти турах команда одержала три победы и по разу сыграла вничью и проиграла. Крайний тур завершился триумфом над «Мидлсбро» (0:2).

«Барнсли» является главным аутсайдером чемпионата, имея в активе всего 30 очков. Клуб располагает такими результатами: 6 побед, 12 ничьих и 24 проигрыша. Прошедшие пять туров закончились тремя поражениями и двумя «мировыми». В крайнем туре «Барнсли» проиграл «Патерборо» (0:2).

Информация для ставок

  • «Барнсли» проиграл восемь из 10 последних выездных матчей
  • В 10 из 15 последних матчей «Хаддерсфилда» не было голов или забила только одна команда
  • «Барнсли» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, их задачи и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку, что в матче не будет голов или забьет только одна команда с коэффициентом 1.77 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.53 1.86 2.03 1.45 2.90
Мелбет 1.89 2.01
1XBET 1.89 2.01
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:48
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1) в этом матче.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 