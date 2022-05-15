«Хаддерсфилд» — «Лутон Таун». Прогноз на матч плей-офф Чемпионшипа (16.05.2022).

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вчера, 21:20

Ставки букмекеров

«Хаддерсфилд» котируется фаворитом матча. Ставку на победу хозяев предлагают заиграть с коэффициентом 2.31, ничья в поединке оценивается в 3.10, а победа «Лутон Таун» в 3.35 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.60, а ТБ (2.5) за 2.33.

Форма команд

«Лутон Таун» завершил чемпионат на шестой строчке с 75 очками в активе. По ходу турнира клуб выиграл 21 матч, в 12 сыграл вничью и в 13 уступил. В последних пяти турах команда одержала три победы, по разу проиграла и расписала «мировую». В крайнем поединке взят верх над «Редингом» (1:0).

«Хаддерсфилд» по итогу розыгрыша расположился на третьей позиции, набрав 82 очка. В нынешней кампании команда праздновала 23 победы, довольствовалась 13 «мировыми», а в 10 матчах терпела поражение. Заключительные пять туров запомнились четырьмя выигрышами и одной ничьей. В крайнем поединке обыгран «Бристоль Сити» (2:0).

Нас ожидает ответный матч между командами в рамках 1/2 плей-офф Чемпионшипа. Первая встреча завершилась с равным счетом 1-1. Статистически поединок также был весьма равным. Оба гола в игре были забиты в первом тайме.

Информация для ставок

«Лутон» в девяти из 15 последних матчей не выиграл

«Хаддерсфилд» в 10 из 15 последних матчах забил более 1.5 голов

«Хаддерсфилд» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая результат первого матча, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на проход дальше «Хаддерсфилда» с коэффициентом 1.62 в БК Фонбет.