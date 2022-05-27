«Хаддерсфилд» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч финал плей-офф Чемпионшипа (29.05.2022)

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вчера, 13:22

Ставки букмекеров

«Ноттингем Форест» считается фаворитом в грядущем противостоянии. Ставку на победу «Ноттингема» можно сделать с коэффициентом 2.15, ничейный исход предлагается за 3.15, а победа «Хаддерсфилда» за 3.70 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают низового исхода противостояния. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.66, а ТБ (2.5) за 2.23.

Форма команд

«Хаддерсфилд» по итогу чемпионата расположился на третьей позиции, набрав 82 очка. В нынешней кампании команда праздновала 23 победы, довольствовалась 13 «мировыми», а в 10 матчах терпела поражение. Заключительные пять туров запомнились четырьмя выигрышами и одной ничьей. В крайнем поединке обыгран «Бристоль Сити» (2:0). В плей-офф «Хаддерсфилд» прошел «Лутон Таун», в первом матче сыграв 1-1, а во втором выиграв 1-0.

«Ноттингем Форест» завершил турнир на четвертой позиции, записав к себе в актив 80 очков. В текущем сезонее клуб 23 раза обыграл соперников, 11 встреч закончил с равным счетом и в 12 уступил. В заключительных пяти турах три матча выиграно, один проигран, а в крайней встрече с «Халл Сити» расписана «мировая» (1:1). В 1/2 «Ноттингем» прошел «Шеффилд Юнайтед", в первом матче одержав победу 2-1, а во втором сыграв вничью 2-2.

Информация для ставок

„Ноттингем“ выиграл в 10 из 15 последних матчей

13 из 15 последних матчей „Хаддерсфилда“ завершились с более 1.5 голами

„Хаддерсфилд“ выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая важность матча, текущую форму команд и актуальную статистику предлагаем заиграть ставку на то, что „Хаддерсфилд“ забьет гол с коэффициентом 1.50 в БК Фонбет.