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«Хаддерсфилд» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч финал плей-офф Чемпионшипа (29.05.2022)

вчера, 13:22
Хаддерсфилд - Ноттингем

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.713.242.22
Мелбет 3.64 3.30 2.25
1XBET 3.64 3.30 2.25
BetBoom 3.55 3.14 2.23

Ставки букмекеров

«Ноттингем Форест» считается фаворитом в грядущем противостоянии. Ставку на победу «Ноттингема» можно сделать с коэффициентом 2.15, ничейный исход предлагается за 3.15, а победа «Хаддерсфилда» за 3.70 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают низового исхода противостояния. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.66, а ТБ (2.5) за 2.23.

Форма команд

«Хаддерсфилд» по итогу чемпионата расположился на третьей позиции, набрав 82 очка. В нынешней кампании команда праздновала 23 победы, довольствовалась 13 «мировыми», а в 10 матчах терпела поражение. Заключительные пять туров запомнились четырьмя выигрышами и одной ничьей. В крайнем поединке обыгран «Бристоль Сити» (2:0). В плей-офф «Хаддерсфилд» прошел «Лутон Таун», в первом матче сыграв 1-1, а во втором выиграв 1-0.

«Ноттингем Форест» завершил турнир на четвертой позиции, записав к себе в актив 80 очков. В текущем сезонее клуб 23 раза обыграл соперников, 11 встреч закончил с равным счетом и в 12 уступил. В заключительных пяти турах три матча выиграно, один проигран, а в крайней встрече с «Халл Сити» расписана «мировая» (1:1). В 1/2 «Ноттингем» прошел «Шеффилд Юнайтед", в первом матче одержав победу 2-1, а во втором сыграв вничью 2-2.

Информация для ставок

  • „Ноттингем“ выиграл в 10 из 15 последних матчей
  • 13 из 15 последних матчей „Хаддерсфилда“ завершились с более 1.5 голами
  • „Хаддерсфилд“ выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая важность матча, текущую форму команд и актуальную статистику предлагаем заиграть ставку на то, что „Хаддерсфилд“ забьет гол с коэффициентом 1.50 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.75 1.65 2.35
Мелбет 1.66 2.36
1XBET 1.66 2.36
BetBoom 2.16 1.71 1.61 2.33 1.30 3.56
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:20
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:23
Хозяева не проиграют этот матч
Гость
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