«Халл» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.04.2022)

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вчера, 22:17

Ставки букмекеров

«Халл» с небольшой разницей, идет фаворитом в этом матче. Ставку на победу хозяев можно взять по цене 2.55, ничья в матче идет с коэффициентом 3.26, а победа «Кардиффа» расценивается 2.97.

Аналитики ожидают, что в матче забьёт лишь одна команда, такую ставку можно заиграть по котировке 1.83, а противоположный исход предлагается за 1.92 в БК Фонбет.

Форма команд

«Халл» на данном этапе занимает 20 место в таблице. По ходу сезона клуб одержал 12 побед, восемь раз сыграл вничью и 21 матч проиграл. В последних пяти турах команда добилась двух побед, дважды потерпела поражения и один раз разошлась миром с соперником. Результат крайнего тура положительный, «Халл» минимально обыграл «Мидлсбро» (0-1), находящийся на восьмой строчке чемпионата.

«Кардифф» после 41 тура имеет в активе 49 очков, что на пять больше, чем у «Халла», и занимает 17 позицию. Клуб в текущем розыгрыше добыл 14 побед, семь ничьих и 19 раз уступил. Последнее пять туров показывают боевой настрой «Кардиффа». Набрано 10 очков из 15 возможных. В крайнем матче клуб обыграл «Рединг» (1-2), команду находящуюся на 21 месте.

Информация для ставок

«Кардифф» выиграл три из пяти последних очных встреч

«Кардифф» не проигрывал в 10 из 15 своих последних матчах

«Халл» в 12 из 15 своих последних матчах забил менее 1.5 голов

Прогноз

«Кардифф» занимающий позицию выше и пребывающий в отличном игровом тонусе, будет сосредоточен на положительном для себя результате. Так же, учитывая историю очных противостояний, предлагаем Вам заиграть ставку, что «Кардифф» не проиграет с коэффициентом 1.51 в БК Фонбет.