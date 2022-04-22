«Халл» — «Рединг». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.04.2022)

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вчера, 23:35

Ставки букмекеров

В грядущем матче букмекеры не выделяют фаворита. Коэффициент на победу обеих команд 2.70, а ничейный исход предлагается за 3.20 в БК Фонбет.

Аналитики не ожидают от матча много голов. Ставка ТМ (2.5) котируется по цене 1.72, а ТБ (2.5) по 2.12.

Форма команд

«Халл» на сегодня занимает 19 место в таблице, имея 47 набранных очков. Клуб располагает такими результатами: 13 побед, восемь ничьих и 22 поражения. В последних пяти турах команда праздновала два выигрыша и трижды уступила. Крайняя игра завершилась проигрышем от «Миллуола» (2:1).

«Рединг» к 44 туру подходит на 21 строчке с 41 очками. В нынешнем сезоне команда смогла добиться 13 побед, восьми ничьих и в 22 играх уступила. Предыдущие пять туров запомнились двумя триумфами и ничьими, а также один матч завершился проигрышем. В крайней игре была расписана «мировая» со «Свонси» (4:4).

Информация для ставок

«Халл» проиграл в семи из 10 последних домашних играх

10 из 15 последних матчей «Рединга» завершились с менее 3.5 голами

В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая форму команд, турнирную ситуацию и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку, что обе команды забьют с коэффициентом 1.81 в БК Фонбет.