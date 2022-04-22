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«Лутон Таун» — «Блэкпул». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.04.2022)

вчера, 23:21
Лутон Таун - Блэкпул

Ставки букмекеров

«Лутон Таун» в предстоящем матче идет фаворитом. Ставку на победу хозяев можно заиграть с коэффициентом 1.94, ничейный исход предлагается по цене 3.45, а победа «Блэкпула» по 4.00 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.604.27
Фонбет 1.90 3.50 4.15
BetBoom 1.97 3.57 3.82

Эксперты не ожидают от матча большого количества голов. Ставка на ТМ (2.5) котируется по 1.77, а ТБ (2.5) по 2.05.

Форма команд

«Лутон» по состоянию на сегодня занимает четвертое место в таблице с набранным 71 очком. В текущей кампании клуб 20 раз обыгрывал соперников, 11 матчей закончил с равным счетом и в 12 случаях уступил. В последних пяти турах добыто по две победы и ничьи, а одна игра, в свою очередь, завершилась поражением. Крайний матч против «Кардиффа» увенчался триумфом (0:1).

«Блэкпул» после 43 туров расположился на 16 строчке, имея 56 очков в активе. По ходу сезона клуб добился 15 побед, 11 ничьих и 12 раз проиграл. Прошедшие пять туров завершились тремя поражениями, одной ничьей и победой над «Бирмингемом» в крайнем туре (6:1).

Информация для ставок

  • «Лутон» выиграл в девяти из 15 последних матчей в Чемпионшипе
  • «Блэкпул» не выиграл в 10 из 15 последних матчей в Чемпионшипе
  • В четырех из пяти последних очных встречах было забито более 2.5 голов

Прогноз

Учитывая форму команд, турнирное положение и задачи на сезон, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Лутон Таун» с коэффициентом 1.41 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.54 1.83 2.06 1.44 2.96
Фонбет 1.80 2.00
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 06:02
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:38
А черт его знает)))
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