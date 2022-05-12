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«Лутон Таун» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч плей-офф Чемпионшипа (13.05.2022)

сегодня, 02:00
Лутон Таун - Хаддерсфилд

Ставки букмекеров

«Лутон Таун» идет фаворитом предстоящей встречи. Ставку на победу хозяев можно заиграть с коэффициентом 2.44, ничейный результат в матче предлагается за 3.05, а победа «Хаддерсфилда» за 3.15 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.443.103.38
BetBoom 2.40 3.02 3.32

Аналитики ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается по 1.57, а ТБ (2.5) по 2.40.

Форма команд

«Лутон Таун» завершил чемпионат на шестой строчке с 75 очками в активе. По ходу турнира клуб выиграл 21 матч, в 12 сыграл вничью и в 13 уступил. В последних пяти турах команда одержала три победы, по разу проиграла и расписала «мировую». В крайнем поединке взят верх над «Редингом» (1:0).

«Хаддерсфилд» по итогу розыгрыша расположился на третьей позиции, набрав 82 очка. В нынешней кампании команда праздновала 23 победы, довольствовалась 13 «мировыми», а в 10 матчах терпела поражение. Заключительные пять туров запомнились четырьмя выигрышами и одной ничьей. В крайнем поединке обыгран «Бристоль Сити» (2:0).

Информация для ставок

  • «Хаддерсфилд» не проиграл в 12 из 15 последних матчах
  • «Лутон Таун» в 11 из 15 последних матчей забил менее 1.5 голов
  • В трех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Взяв во внимание серьёзность поединка и его значимость для команд, а также текущую форму и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку на то, что «Хаддерсфилд» забьет гол с коэффициентом 1.47 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.01 1.88 1.57 2.53
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