«Лутон Таун» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч плей-офф Чемпионшипа (13.05.2022)

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сегодня, 02:00

Ставки букмекеров

«Лутон Таун» идет фаворитом предстоящей встречи. Ставку на победу хозяев можно заиграть с коэффициентом 2.44, ничейный результат в матче предлагается за 3.05, а победа «Хаддерсфилда» за 3.15 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается по 1.57, а ТБ (2.5) по 2.40.

Форма команд

«Лутон Таун» завершил чемпионат на шестой строчке с 75 очками в активе. По ходу турнира клуб выиграл 21 матч, в 12 сыграл вничью и в 13 уступил. В последних пяти турах команда одержала три победы, по разу проиграла и расписала «мировую». В крайнем поединке взят верх над «Редингом» (1:0).

«Хаддерсфилд» по итогу розыгрыша расположился на третьей позиции, набрав 82 очка. В нынешней кампании команда праздновала 23 победы, довольствовалась 13 «мировыми», а в 10 матчах терпела поражение. Заключительные пять туров запомнились четырьмя выигрышами и одной ничьей. В крайнем поединке обыгран «Бристоль Сити» (2:0).

Информация для ставок

«Хаддерсфилд» не проиграл в 12 из 15 последних матчах

«Лутон Таун» в 11 из 15 последних матчей забил менее 1.5 голов

В трех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Взяв во внимание серьёзность поединка и его значимость для команд, а также текущую форму и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку на то, что «Хаддерсфилд» забьет гол с коэффициентом 1.47 в БК Фонбет.