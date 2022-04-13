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«Лутон Таун» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.04.2022)

вчера, 11:01
Лутон Таун - Ноттингем Форест

Ставки букмекеров

В рамках 42 тура Чемпионшипа встретятся прямые конкуренты. Аналитики отдают небольшое преимущество команде «Ноттингем Форест», предлагая заиграть ставку на их победу с коэффициентом 2.60. Ничью в игре оценивают котировкой 3.20, а победу «Лутона» можно взять за 2.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.85 3.25 2.55
BetBoom 2.77 3.32 2.59

Аналитики считают, что в предстоящей игре забьют обе команды, соответствующую ставку можно заиграть по коэффициенту 1.85, а противоположный исход идет с котировкой 1.89 в БК Фонбет.

Форма команд

«Лутон Таун» в турнирной таблице расположился на пятом месте, уступая всего два очка команде «Ноттингем Форест», занимающей четвертую строчку. На данный момент хозяева предстоящей игры располагают такими результатами: 18 побед, 11 ничьих, 12 поражений. Последние пять туров оказались для «Лутона» весьма неоднозначными. Команда одержала всего две победы, один раз проиграла и дважды разошлась «мировой» с соперниками, тем самым набрав восемь очков из 15 возможных. Крайний тур для «Лутона» оказался неудачным, клуб проиграл одному из прямых конкурентов «Хаддерсфилду» (2-0).

«Ноттингем Форест» пребывает в отличной форме. В последних пяти турах, команда завоевала максимальное количество очков. В общем же, клуб имеет в активе 19 побед, 10 ничьих и 10 поражений. К тому же, занимает второе место в списке наименее пропускающих команд (36).

Информация для ставок

  • «Ноттингем» выиграл 10 из 15 своих последних матчах
  • 12 из 15 последних игр «Лутона» заканчивались с более 1.5 голами
  • «Нотингем» сыграл меньше всех матчей в Чемпионшипе (39)

Прогноз

Нас ожидает матч прямых конкурентов по турнирной таблице. Взяв во внимание великолепную победную серию «Ноттингема» и неудачную крайнюю игру «Лутона», предлагаем заиграть ставку, что гости не проиграют с коэффициентом 1.44 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.65 1.73 2.20
Фонбет 1.70 2.13
Все комментарии
ynpve4z87u2t
ynpve4z87u2t
вчера в 18:58
Футбольный клуб «Ноттингем Форест» одержит победу.
ydgmxn5x4nvm
ydgmxn5x4nvm
вчера в 18:55
Футбольный клуб «Ноттингем Форест» выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 18:48
Победа или ничья команды Ноттингем Форест в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 12:17
Шляпник не проиграют
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