«Мидлсбро» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (27.04.2022)

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вчера, 20:52

Ставки букмекеров

«Мидлсбро» идет фаворитом грядущего матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.60, ничейный исход предлагается по 4.00, а победа «Кардиффа» по 5.60 в БК Фонбет.

Аналитики не ожидают от матча много голов. Ставку ТМ (2.5) можно заиграть за 1.78, а ТБ (2.5) за 2.03.

Форма команд

«Мидлсбро» по состоянию на сегодня занимает восьмое место в таблице, имея 64 очка в активе. В текущем розыгрыше клуб 18 раз обыгрывал соперников, в 10 случаях завершил игру с равным счетом и 15 матчей проиграл. Последние пять игр завершились двумя ничьими и тремя поражениями. В крайнем туре против «Суонси» победитель выявлен не был (1:1).

«Кардифф» к матчу подходит располагаясь на 19 строчке с набранными 49 очками. В нынешнем сезоне клуб добился 14 побед, семи ничьих и в 22 матчах уступил. Предшествующие пять туров запомнились одним триумфом и четырьмя поражениями. В крайнем матче очки были отданы «Шеффилду» (1:0).

Информация для ставок

«Кардифф» проиграл шесть из 10 последних выездных матчей в чемпионате

12 из 15 последних матчей «Мидлсбро» завершились с менее 3.5 голами

«Кардифф» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание историю очных встреч, форму команд и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на то, что «Кардифф» забьет гол с коэффициентом 1.72 в БК Фонбет.