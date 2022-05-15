«Ноттингем Форест» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч плей-офф Чемпионшипа (17.05.2022)

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вчера, 23:02

Ставки букмекеров

«Ноттингем» подходит к поединку в статусе фаворита. Ставку на победу хозяев предлагают заиграть по котировке 2.23, ничейный исход матча предлагается по 3.25, а победа «Шеффилда» по 3.35 в БК Фонбет.

Эксперты не ожидают большого количества голов в игре. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.68, а ТБ (2.5) за 2.18.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» по итогу чемпионата завоевал пятое место, набрав при этом 75 очков. По ходу сезона команда одержала 21 победу, 12 игр завершила равенством и в 13 встречах проиграла. В последних пяти турах клуб трижды обыграл соперников, а также по разу сыграл вничью и уступил. Крайняя встреча с «Фулхэмом» увенчалась триумфом (4:0).

«Ноттингем Форест» завершил турнир на четвертой позиции, записав к себе в актив 80 очков. В нынешнем чемпионате клуб 23 раза обыграл соперников, 11 встреч закончил с равным счетом и в 12 уступил. В заключительных пяти турах три матча выиграно, один проигран, а в крайней встрече с «Халл Сити» расписана «мировая» (1:1).

Нам предстоит увидеть ответную встречу команд в рамках 1/2 плей-офф Чемпионшипа. Первый поединок завершился победой «Ноттингем Форест» (1:2). «Ноттингем» ввел в счете на протяжении всей игры и лишь в конце матча на 90+1 минуте «Шеффилд» смог отыграть один гол. Явного статистического преимущества не было ни у одной из команд.

Информация для ставок

«Ноттингем» выиграл в 11 из 15 последних матчей

«Шеффилд» в 11 из 15 последних матчей забил менее 1.5 голов

В трех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Взяв во внимание результат первого противостояния, форму команд и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Ноттингем Форест» с коэффициентом 1.58 в БК Фонбет.