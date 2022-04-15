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«Рединг» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.04.2022).

вчера, 23:53
Рединг - Суонси

Ставки букмекеров

В предстоящем матче с небольшой разницей фаворитом идет «Рединг». Ставку на выигрыш хозяев предлагают сделать с коэффициентом 2.60, ничейный результат в матче идет за 3.30, а победа «Суонси» за 2.75 в БК Фонбет.

Англия. Чемпионшип 2021/2022
Рединг
Суонси Сити
- : -
18 апреля 2022, 17:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.56 3.44 2.79
1XBET 2.56 3.44 2.79
BetBoom 2.62 3.33 2.72

Аналитики полагают, что исход матча будет не результативным. Ставку на ТМ (2.5) можно сделать по цене 1.81, а ТБ (2.5) по 2.00.

Форма команд

«Рединг» по итогу 42 сыгранных туров, занимает 21 место в таблице с 40 очками. Всего же, клуб в текущем сезоне добился 13 побед, семь раз сыграл вничью и 22 раза уступил. В последних 5 турах команда трижды порадовала фанатов победами, один раз закончила игру с равным счетом и однажды проиграла. Крайняя игра завершилась победным результатом над «Шеффилд Юнайтед» (1-2).

«Суонси» по состоянию на сегодня находится в середине таблицы, с 58 очками в активе. Команда смогла одержать 16 побед, 10 ничьих и 15 раз терпела проигрыш. Пять последних туров для клуба выдались хорошими. Три игры выиграно и две сыграно вничью. Крайний тур против «Барнсли» завершился равенством (1-1).

Информация для ставок

  • «Рединг» не выигрывал в 10 из 15 последних матчей
  • В 9 из 15 последних матчах «Рединга» забила только одна команда, или не было голов
  • «Суонси» не проигрывал в 4 из 5 последних очных встречах

Прогноз

«Суонси» пребывает в хорошей форме и обладает лучшим турнирным статусом. Так же, учитывая историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку, что «Суонси» не проиграет с коэффициентом 1.50 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.87 2.03
1XBET 1.87 2.03
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:24
Победа команды "Рединг" в этом матче.
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