«Рединг» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.04.2022).

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вчера, 23:53

Ставки букмекеров

В предстоящем матче с небольшой разницей фаворитом идет «Рединг». Ставку на выигрыш хозяев предлагают сделать с коэффициентом 2.60, ничейный результат в матче идет за 3.30, а победа «Суонси» за 2.75 в БК Фонбет.

Аналитики полагают, что исход матча будет не результативным. Ставку на ТМ (2.5) можно сделать по цене 1.81, а ТБ (2.5) по 2.00.

Форма команд

«Рединг» по итогу 42 сыгранных туров, занимает 21 место в таблице с 40 очками. Всего же, клуб в текущем сезоне добился 13 побед, семь раз сыграл вничью и 22 раза уступил. В последних 5 турах команда трижды порадовала фанатов победами, один раз закончила игру с равным счетом и однажды проиграла. Крайняя игра завершилась победным результатом над «Шеффилд Юнайтед» (1-2).

«Суонси» по состоянию на сегодня находится в середине таблицы, с 58 очками в активе. Команда смогла одержать 16 побед, 10 ничьих и 15 раз терпела проигрыш. Пять последних туров для клуба выдались хорошими. Три игры выиграно и две сыграно вничью. Крайний тур против «Барнсли» завершился равенством (1-1).

Информация для ставок

«Рединг» не выигрывал в 10 из 15 последних матчей

В 9 из 15 последних матчах «Рединга» забила только одна команда, или не было голов

«Суонси» не проигрывал в 4 из 5 последних очных встречах

Прогноз

«Суонси» пребывает в хорошей форме и обладает лучшим турнирным статусом. Так же, учитывая историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку, что «Суонси» не проиграет с коэффициентом 1.50 в БК Фонбет.