«Шеффилд Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч плей-офф Чемпионшипа (14.05.2022)

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сегодня, 02:10

Ставки букмекеров

«Шеффилд» котируется фаворитом в предстоящей встрече. Ставки на победу хозяев принимают с коэффициентом 2.28, ничья в матче предлагается за 3.00, а победа «Ноттингема» за 3.55 в БК Фонбет.

Эксперты не ожидают большого количества голов в игре. Ставка ТМ (2.5) оценивается коэффициентом 1.57, а ТБ (2.5) 2.44.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» по итогу чемпионата завоевал пятое место, набрав при этом 75 очков. По ходу сезона команда одержала 21 победу, 12 игр завершила равенством и в 13 встречах проиграла. В последних пяти турах клуб трижды обыграл соперников, а также по разу сыграл вничью и уступил. Крайняя встреча с «Фулхэмом» увенчалась триумфом (4:0).

«Ноттингем Форест» завершила турнир на четвертой позиции, записав к себе в актив 80 очков. В нынешнем чемпионате клуб 23 раза обыграл соперников, 11 встреч закончил с равным счетом и в 12 уступил. В заключительных пяти турах три матча выиграно, один проигран, а в крайней встрече с «Халл Сити» расписана «мировая» (1:1).

Информация для ставок

«Ноттингем» выиграл в 10 из 15 последних матчей

В девяти из 15 последних матчей «Шеффилда» не было голов или забила только одна команда

В пяти последних очных встречах команды не забивали более 2.5 голов

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