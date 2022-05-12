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«Шеффилд Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч плей-офф Чемпионшипа (14.05.2022)

сегодня, 02:10
Шеффилд - Ноттингем

Ставки букмекеров

«Шеффилд» котируется фаворитом в предстоящей встрече. Ставки на победу хозяев принимают с коэффициентом 2.28, ничья в матче предлагается за 3.00, а победа «Ноттингема» за 3.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.243.123.83
Мелбет 2.27 3.13 3.82
1XBET 2.27 3.13 3.82
BetBoom 2.21 3.11 3.65

Эксперты не ожидают большого количества голов в игре. Ставка ТМ (2.5) оценивается коэффициентом 1.57, а ТБ (2.5) 2.44.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» по итогу чемпионата завоевал пятое место, набрав при этом 75 очков. По ходу сезона команда одержала 21 победу, 12 игр завершила равенством и в 13 встречах проиграла. В последних пяти турах клуб трижды обыграл соперников, а также по разу сыграл вничью и уступил. Крайняя встреча с «Фулхэмом» увенчалась триумфом (4:0).

«Ноттингем Форест» завершила турнир на четвертой позиции, записав к себе в актив 80 очков. В нынешнем чемпионате клуб 23 раза обыграл соперников, 11 встреч закончил с равным счетом и в 12 уступил. В заключительных пяти турах три матча выиграно, один проигран, а в крайней встрече с «Халл Сити» расписана «мировая» (1:1).

Информация для ставок

  • «Ноттингем» выиграл в 10 из 15 последних матчей
  • В девяти из 15 последних матчей «Шеффилда» не было голов или забила только одна команда
  • В пяти последних очных встречах команды не забивали более 2.5 голов

Прогноз

Учитывая важность матча и то, что на кону выход в АПЛ, можем ожидать напряженной игры с минимальным количеством моментов. Также, взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку, на то, что в матче не будет голов или забьет только одна команда с коэффициентом 1.74 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.00 1.88 1.56 2.56
Мелбет 1.58 2.54
1XBET 1.58 2.54
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