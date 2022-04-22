«Сток Сити» — «КПР». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.04.2022)

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вчера, 23:28

Ставки букмекеров

«Сток Сити» идет фаворитом в грядущей встрече. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.05, ничья в матче предлагается по 3.40, а победа « КПР » по 3.70 в БК Фонбет.

Аналитики полагают, что в матче забьют обе команды, опираясь на актуальную статистику. Соответствующую ставку предлагают по цене 1.80, а противоположный исход котируется по 1.94.

Форма команд

«Сток» к 44 туру подходит на 14 позиции в таблице, имея в активе 58 очков. В нынешнем сезоне команда 16 матчей выиграла, в 10 сыграла вничью и 17 раз уступила. В последних пяти турах клуб трижды одержал победу и дважды проиграл. Крайняя игра завершилась победным результатом над «Блэкберном» (0:1).

« КПР » по состоянию на сегодня имеет в активе 63 очка и располагается на 10 строчке. Клуб располагает такими результатами: 18 побед, 9 «мировых» и 16 проигрышей. Прошедшие пять туров закончились тремя поражениями, одной ничьей и победой в крайнем матче против «Дерби Каунти» (1:0).

Информация для ставок

« КПР » проиграл девять из 15 последних матчей

» проиграл девять из 15 последних матчей 11 из 15 последних матчей « КПР » завершились с более 1.5 голами

» завершились с более 1.5 голами « КПР » не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

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