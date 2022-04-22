«Сток Сити» — «КПР». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.04.2022)

Ставки букмекеров
«Сток Сити» идет фаворитом в грядущей встрече. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.05, ничья в матче предлагается по 3.40, а победа «КПР» по 3.70 в БК Фонбет.
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сегодня, 17:00
Аналитики полагают, что в матче забьют обе команды, опираясь на актуальную статистику. Соответствующую ставку предлагают по цене 1.80, а противоположный исход котируется по 1.94.
Форма команд
«Сток» к 44 туру подходит на 14 позиции в таблице, имея в активе 58 очков. В нынешнем сезоне команда 16 матчей выиграла, в 10 сыграла вничью и 17 раз уступила. В последних пяти турах клуб трижды одержал победу и дважды проиграл. Крайняя игра завершилась победным результатом над «Блэкберном» (0:1).
«КПР» по состоянию на сегодня имеет в активе 63 очка и располагается на 10 строчке. Клуб располагает такими результатами: 18 побед, 9 «мировых» и 16 проигрышей. Прошедшие пять туров закончились тремя поражениями, одной ничьей и победой в крайнем матче против «Дерби Каунти» (1:0).
Информация для ставок
- «КПР» проиграл девять из 15 последних матчей
- 11 из 15 последних матчей «КПР» завершились с более 1.5 голами
- «КПР» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах
Прогноз
Учитывая турнирное положение команд, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «КПР» не проиграет с коэффициентом 1.77 в БК Фонбет.