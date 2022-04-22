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«Сток Сити» — «КПР». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.04.2022)

вчера, 23:28
Сток Сити - КПР

Ставки букмекеров

«Сток Сити» идет фаворитом в грядущей встрече. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.05, ничья в матче предлагается по 3.40, а победа «КПР» по 3.70 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.093.513.79
BetBoom 2.07 3.37 3.72

Аналитики полагают, что в матче забьют обе команды, опираясь на актуальную статистику. Соответствующую ставку предлагают по цене 1.80, а противоположный исход котируется по 1.94.

Форма команд

«Сток» к 44 туру подходит на 14 позиции в таблице, имея в активе 58 очков. В нынешнем сезоне команда 16 матчей выиграла, в 10 сыграла вничью и 17 раз уступила. В последних пяти турах клуб трижды одержал победу и дважды проиграл. Крайняя игра завершилась победным результатом над «Блэкберном» (0:1).

«КПР» по состоянию на сегодня имеет в активе 63 очка и располагается на 10 строчке. Клуб располагает такими результатами: 18 побед, 9 «мировых» и 16 проигрышей. Прошедшие пять туров закончились тремя поражениями, одной ничьей и победой в крайнем матче против «Дерби Каунти» (1:0).

Информация для ставок

  • «КПР» проиграл девять из 15 последних матчей
  • 11 из 15 последних матчей «КПР» завершились с более 1.5 голами
  • «КПР» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «КПР» не проиграет с коэффициентом 1.77 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.56 1.56 1.84 2.06 1.43 2.97
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 07:23
Победа команды "Сток Сити" и тотал больше 2,5 в этом матче.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:29
Победа хозяев.
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