«Суонси» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.04.2022)

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вчера, 16:23

Ставки букмекеров

«Борнмут» подходит к матчу фаворитом. Ставку на победу гостей можно заиграть с коэффициентом 2.01, ничья в игре продается по 3.45, а победа «Суонси» по 3.75 в БК Фонбет.

Эксперты склоняются к мнению, что в матче забьют обе команды. Соответствующую ставку предлагают с котировкой 1.74, а противоположный исход по цене 2.02.

Форма команд

«Суонси» на сегодня занимает 14 строчку в таблице с набранными 60 очками. В нынешнем розыгрыше команда добилась 16 побед, 12 ничьих и 15 раз уступила. В последних пяти турах в двух случаях добыто максимальный результат и три матча завершились равенством. Крайняя игра против «Мидлсбро» победителя не выявила (1:1).

«Борнмут» к матчу подходит в группе лидеров, расположившись на втором месте и имея в активе 78 очков. Клуб в текущем сезоне 22 игры выиграл, 12 закончил с равным счетов и в восьми матчах потерпел неудачу. Предшествующие пять туров увенчались одним триумфом, тремя «мировыми», а также огорчили одним поражением. Крайний тур с «Фулхэмом» закончился вничью (1:1).

Информация для ставок

«Борнмут» выиграл шесть из 10 последних выездных матчей

12 из 15 последних матчей «Суонси» завершились с более 1.5 голами

В последних пяти очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Учитывая турнирный статус команд, их форму и важность матча, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Борнмута» с коэффициентом 1.47.