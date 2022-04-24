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«Суонси» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.04.2022)

вчера, 16:23
Суонси - Борнмут

Ставки букмекеров

«Борнмут» подходит к матчу фаворитом. Ставку на победу гостей можно заиграть с коэффициентом 2.01, ничья в игре продается по 3.45, а победа «Суонси» по 3.75 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.923.632.01
Мелбет 3.74 3.68 2.01
1XBET 3.74 3.68 2.01
BetBoom 3.97 3.52 1.95

Эксперты склоняются к мнению, что в матче забьют обе команды. Соответствующую ставку предлагают с котировкой 1.74, а противоположный исход по цене 2.02.

Форма команд

«Суонси» на сегодня занимает 14 строчку в таблице с набранными 60 очками. В нынешнем розыгрыше команда добилась 16 побед, 12 ничьих и 15 раз уступила. В последних пяти турах в двух случаях добыто максимальный результат и три матча завершились равенством. Крайняя игра против «Мидлсбро» победителя не выявила (1:1).

«Борнмут» к матчу подходит в группе лидеров, расположившись на втором месте и имея в активе 78 очков. Клуб в текущем сезоне 22 игры выиграл, 12 закончил с равным счетов и в восьми матчах потерпел неудачу. Предшествующие пять туров увенчались одним триумфом, тремя «мировыми», а также огорчили одним поражением. Крайний тур с «Фулхэмом» закончился вничью (1:1).

Информация для ставок

  • «Борнмут» выиграл шесть из 10 последних выездных матчей
  • 12 из 15 последних матчей «Суонси» завершились с более 1.5 голами
  • В последних пяти очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Учитывая турнирный статус команд, их форму и важность матча, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Борнмута» с коэффициентом 1.47.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.47 1.93 1.95 1.52 2.66
Мелбет 1.95 1.95
1XBET 1.95 1.95
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:30
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче.
u47mgkskrzcp
u47mgkskrzcp
вчера в 19:11
Футбольный клуб «Борнмут» выиграет матч.
vut8xzn35v2f
vut8xzn35v2f
вчера в 17:10
Футбольный клуб «Борнмут» одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 16:35
Много голов в матче не будет
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