«Арминия» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (30.04.2022)

Ставки букмекеров
«Арминия» считается минимальным фаворитом в данной встрече, и поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.6. Поставить на успех «Герты» можно по 2.8. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.25.
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завтра, 16:30
Линия БК Фонбет дает коэффициент 2.07 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.87 на ТМ 2.5.
Форма команд
«Арминия» за считанные туры до конца нынешнего сезона Бундеслиги остается в зоне вылета и имеет большие проблемы. Команда набрала 26 очков, что позволяет ей занимать только 17 место. Отставание от ближайшего соперника составляет два балла, но это место лишь может перевести клуб в стыковые матчи плей-офф за право сыграть в Бундеслиге. Поэтому коллектив устроит только победа в этой встрече. В прошлом туре «Арминия» проиграла «Кельну» (1:3), а ранее уступила «Баварии» (0:3).
У берлинского клуба дела идут немного лучше и шансов сохранить свою прописку в главном чемпионате Германии гораздо больше. «Герта» набрала девять очков в пяти последних турах чемпионата и занимает 15 место с 32 очками, что на четыре пункта больше, чем у ближайшего преследователя. Если команда возьмет очки в предстоящем матче, это вероятнее всего практически гарантирует ей спасение в нынешнем сезоне. Два последних матча «Герты» завершились победами над «Штутгартом» (2:0) и «Аугсбургом» (1:0).
Информация для ставок
- «Арминия» не может победить уже восемь матчей подряд во всех турнирах
- «Герта» выиграла только три поединка из десяти последних (семь проиграла)
- «Арминия» проиграла три из пяти последних встреч с «Гертой»
- Четыре из пяти последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Обе команды захотят набрать максимум очков в предстоящем поединке, поэтому предполагаем, что никто не будет отсиживаться в обороне. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.07.