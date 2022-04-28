«Арминия» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (30.04.2022)

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вчера, 15:05

Ставки букмекеров

«Арминия» считается минимальным фаворитом в данной встрече, и поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.6. Поставить на успех «Герты» можно по 2.8. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.25.

Линия БК Фонбет дает коэффициент 2.07 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.87 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Арминия» за считанные туры до конца нынешнего сезона Бундеслиги остается в зоне вылета и имеет большие проблемы. Команда набрала 26 очков, что позволяет ей занимать только 17 место. Отставание от ближайшего соперника составляет два балла, но это место лишь может перевести клуб в стыковые матчи плей-офф за право сыграть в Бундеслиге. Поэтому коллектив устроит только победа в этой встрече. В прошлом туре «Арминия» проиграла «Кельну» (1:3), а ранее уступила «Баварии» (0:3).

У берлинского клуба дела идут немного лучше и шансов сохранить свою прописку в главном чемпионате Германии гораздо больше. «Герта» набрала девять очков в пяти последних турах чемпионата и занимает 15 место с 32 очками, что на четыре пункта больше, чем у ближайшего преследователя. Если команда возьмет очки в предстоящем матче, это вероятнее всего практически гарантирует ей спасение в нынешнем сезоне. Два последних матча «Герты» завершились победами над «Штутгартом» (2:0) и «Аугсбургом» (1:0).

Информация для ставок

«Арминия» не может победить уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Герта» выиграла только три поединка из десяти последних (семь проиграла)

«Арминия» проиграла три из пяти последних встреч с «Гертой»

Четыре из пяти последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды захотят набрать максимум очков в предстоящем поединке, поэтому предполагаем, что никто не будет отсиживаться в обороне. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.07.