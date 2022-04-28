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«Арминия» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (30.04.2022)

вчера, 15:05
Герта

Ставки букмекеров

«Арминия» считается минимальным фаворитом в данной встрече, и поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.6. Поставить на успех «Герты» можно по 2.8. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.733.292.85
Фонбет 2.60 3.25 2.75
Мелбет 2.65 3.48 2.86
1XBET 2.65 3.48 2.86
BetBoom 2.70 3.23 2.83

Линия БК Фонбет дает коэффициент 2.07 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.87 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Арминия» за считанные туры до конца нынешнего сезона Бундеслиги остается в зоне вылета и имеет большие проблемы. Команда набрала 26 очков, что позволяет ей занимать только 17 место. Отставание от ближайшего соперника составляет два балла, но это место лишь может перевести клуб в стыковые матчи плей-офф за право сыграть в Бундеслиге. Поэтому коллектив устроит только победа в этой встрече. В прошлом туре «Арминия» проиграла «Кельну» (1:3), а ранее уступила «Баварии» (0:3).

У берлинского клуба дела идут немного лучше и шансов сохранить свою прописку в главном чемпионате Германии гораздо больше. «Герта» набрала девять очков в пяти последних турах чемпионата и занимает 15 место с 32 очками, что на четыре пункта больше, чем у ближайшего преследователя. Если команда возьмет очки в предстоящем матче, это вероятнее всего практически гарантирует ей спасение в нынешнем сезоне. Два последних матча «Герты» завершились победами над «Штутгартом» (2:0) и «Аугсбургом» (1:0).

Информация для ставок

  • «Арминия» не может победить уже восемь матчей подряд во всех турнирах
  • «Герта» выиграла только три поединка из десяти последних (семь проиграла)
  • «Арминия» проиграла три из пяти последних встреч с «Гертой»
  • Четыре из пяти последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды захотят набрать максимум очков в предстоящем поединке, поэтому предполагаем, что никто не будет отсиживаться в обороне. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.07.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.75 2.07
Мелбет 1.82 2.14
1XBET 1.82 2.14
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:08
Арминия и Герта уже переламывали копья между собой в действующем чемпионате под стягом первого круга, и тогда гораздо более опытная "старая фрау" сумела взять легкий верх над "воинами" со счетом 2:0. Жду и здесь положительный игровой импульс от визитеров, который должен помочь проходу моего прогноза на Х2 за нормальный коэффициент!
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