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«Аталанта» — «Вильярреал». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2021)

сегодня, 12:09

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» принимает на своем поле «Вильярреал» в решающем матче за выход в плей-офф. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.754.254.45
Фонбет 1.75 4.20 4.20
Мелбет 1.75 4.34 4.68
1XBET 1.75 4.34 4.68
BetBoom 1.73 4.28 4.53

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитом букмекеры называют «Аталанту», ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.77. Выбрать победителем «Вильярреал» можно по коэффициенту 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.1

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.94, а низовой исход (ТМ 3) можно взять по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Аталанта» не лучшим образом провела групповой турнир и потеряла очень много очков в матчах, где вела по ходу встречи и выглядела лучше. Сейчас коллектив идет на третьем месте с шестью очками и может гарантировать себе выход в 1/8 турнира только в случае победы в предстоящем очном поединке. В чемпионате клуб набрал ход и располагается на четвертом месте с отставанием от лидера на четыре балла. Последние две встречи клуба из Бергамо в Лиге чемпионов завершились ничьими с «Янг Бойз» (3:3) и «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Вильярреал» также не запомнился уверенной игрой в этой группе, но по итогам пяти туров опережает «Аталанту» на один пункт и находится на втором месте. Команду устраивает ничья в этой встрече, которая позволит со второго места выйти в плей-офф. В чемпионате Испании «Вильярреалу» далеко до лидирующих позиций, на данный момент он идет лишь на 13-м месте с 16 очками. В прошлом туре Лиги чемпионов «Вильярреал» на последних минутах уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2), а ранее обыграл на своем поле «Янг Бойз» (2:0).

Информация для ставок

  • «Вильярреал» не может выиграть уже десять матчей подряд во всех турнирах
  • Пять из семи последних матчей «Вильярреала» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Аталанта» забивала в 12 из 15 последних поединков на своем стадионе
  • «Вильярреал» выиграл только два матча из последних десяти на выезде

Прогноз

Коллективы начнут матч осторожно, ведь на кону выход в плей-офф Лиги чемпионов. Предполагаем, что «Аталанта» сможет дожать соперника, ведь показывает более успешные результаты в последние месяцы. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.36 1.24 2.58 1.55 2.01 1.89
Мелбет 2.46 1.52
1XBET 2.46 1.52
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shlomo
shlomo
сегодня в 12:12
Аталанта выиграет этот матч
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