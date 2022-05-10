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«Аугсбург» — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч Бундеслиги (14.05.2022)

вчера, 22:31
Аугсбург

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.57. Поверить в успех гостей можно по коэффициенту 5.5. На ничейный результат каждый игрок может сделать ставку по коэффициенту 4.7

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.544.865.42
Фонбет 1.50 4.80 5.50
Мелбет 1.56 4.98 5.80
BetBoom 1.52 5.05 5.70

Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по 2.05. На ТМ 3.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.77.

Форма команд

«Аугсбург» окончательно может расслабиться, ведь команда уже точно сохранила свое место в Бундеслиге в этом непростом сезоне. Команда занимает 14 место и набрала 35 очков, опережая 16 позицию на пять пунктов за один тур до конца. В матче с последней командой Бундеслиги у коллектива будет отличный шанс завершить сезон победой. Два последних матча «Аугсбурга» закончились крупными поражениями от «РБ Лейпциг» (0:4) и «Кельна» (1:4).

«Гройтер Фюрт» с начала до конца сезона не показывал свой футбол и оказался просто не готов к уровню Бундеслиги. Команда за весь чемпионат смогла набрать только 18 очков, что на девять пунктов меньше, чем у ближайшего соперника и закономерно покидает турнир. Коллектив вновь отправится во вторую Бундеслигу, чтобы лучше подготовиться и побороться за возвращение в элитный дивизион. В прошлом туре «Гройтер Фюрт» проиграл на своем поле «Боруссии» Д (1:3), а ранее сыграл вничью с «Унион» (1:1).

Информация для ставок

  • «Аугсбург» проиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате Германии
  • «Гройтер Фюрт» выиграл всего один поединок из последних десяти в Бундеслиге
  • Четыре последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Аугсбург» выиграл три из пяти последних матчей с «Гройтер Фюрт»

Прогноз

«Аугсбург» имеет отличную статистику против «Гройтер Фюрт» и мы предлагаем сделать ставку исходя из нее. Выбрать победу «Аугсбурга» по коэффициенту 1.57 можно в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.45 2.24 1.69
Мелбет 2.82 1.41
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:10
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:51
Победа гостей.
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