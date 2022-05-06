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«Айнтрахт» Франкфурт — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (08.05.2022)

вчера, 12:27
Боруссия

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.3. В случае победы «Боруссии» М, зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.473.972.74
Фонбет 2.40 3.90 2.70
Мелбет 2.42 4.14 2.77
1XBET 2.42 4.14 2.77
BetBoom 2.46 3.92 2.69

Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.69.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф находится в хорошей физической форме и прекрасном настроении, ведь на днях команда вышла в финал Лиги Европы, что является для нее большим достижением. Сам матч пройдет через несколько недель, а на данный момент коллектив обязан сосредоточиться на оставшихся турах Бундеслиги. Клуб занимает 11 место с 40 очками и шанс попасть в еврокубки у него остается только через победу в Лиге Европы. В прошлом матче «Айнтрахт» Ф обыграл «Вест Хэм» (1:0), а ранее команда уступила «Байеру» (0:2).

«Боруссия» М провалила сезон, но не имела проблем с сохранением прописки в Бундеслиге. Сейчас коллектив просто доигрывает сезон и чтобы на позитивной ноте его завершить, необходимо постараться в оставшихся матчах добиться победы. В турнирной таблице команда опережает нынешнего соперника всего на один пункт и идет на десятом месте. В прошлом туре «Боруссия» М оказалась сильнее «РБ Лейпциг» (3:1), а ранее разошлась миром с «Фрайбургом» (3:3).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних встреч «Боруссии» М завершились исходом «обе забьют»
  • «Айнтрахт» Ф выиграл только три матча из последних десяти во всех турнирах
  • Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
  • «Боруссия» М проиграла «Айнтрахту» Ф только один из шести последних поединков

Прогноз

Исходя из статистики, команды много забивают в личных встречах, и мы предполагаем, что в этом матче футболисты порадуют зрителей голами. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.44 2.40 1.63
Мелбет 2.86 1.40
1XBET 2.86 1.40
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:46
Победа или ничья команды хозяев поля и тотал больше 3 в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 12:51
Хозяева фавориты матча
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