«Айнтрахт» Франкфурт — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (08.05.2022)

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вчера, 12:27

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.3. В случае победы «Боруссии» М, зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.95.

Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.69.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф находится в хорошей физической форме и прекрасном настроении, ведь на днях команда вышла в финал Лиги Европы, что является для нее большим достижением. Сам матч пройдет через несколько недель, а на данный момент коллектив обязан сосредоточиться на оставшихся турах Бундеслиги. Клуб занимает 11 место с 40 очками и шанс попасть в еврокубки у него остается только через победу в Лиге Европы. В прошлом матче «Айнтрахт» Ф обыграл «Вест Хэм» (1:0), а ранее команда уступила «Байеру» (0:2).

«Боруссия» М провалила сезон, но не имела проблем с сохранением прописки в Бундеслиге. Сейчас коллектив просто доигрывает сезон и чтобы на позитивной ноте его завершить, необходимо постараться в оставшихся матчах добиться победы. В турнирной таблице команда опережает нынешнего соперника всего на один пункт и идет на десятом месте. В прошлом туре «Боруссия» М оказалась сильнее «РБ Лейпциг» (3:1), а ранее разошлась миром с «Фрайбургом» (3:3).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних встреч «Боруссии» М завершились исходом «обе забьют»

«Айнтрахт» Ф выиграл только три матча из последних десяти во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Боруссия» М проиграла «Айнтрахту» Ф только один из шести последних поединков

Прогноз

Исходя из статистики, команды много забивают в личных встречах, и мы предполагаем, что в этом матче футболисты порадуют зрителей голами. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет.