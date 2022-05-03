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«Айнтрахт» Франкфурт — «Вест Хэм». Прогноз на матч Лиги Европы (05.05.2022)

вчера, 13:49
Вест Хэм

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.55. В случае победы «Вест Хэма», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.593.562.78
Фонбет 2.50 3.50 2.75
BetBoom 2.59 3.48 2.79

Также в линии букмекеры предлагают 1.95 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.91. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.74.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф потерял шансы зацепиться за еврокубки по итогам сезона в Германии, поэтому победа в Лиге Европы остается для команды единственным шансом сыграть в Лиге Чемпионов. Коллектив одержал победу в выездном матче и имеет некое преимущество, которое позволяет тренерскому штабу выбрать тактику на предстоящий поединок, который обещает быть интересным. В Бундеслиге клуб из Франкфурта идет только на 11 месте с 40 набранными баллами. В прошлом туре чемпионата «Айнтрахт» Ф проиграл на выезде «Байеру» (0:2), а ранее обыграл «Вест Хэм» (2:1) в Лиге Европы.

«Вест Хэм» разочаровал своих болельщиков и руководство в первом матче и теперь будет вынужден рисковать уже в выездном ответном поединке. Команда имеет хороший подбор исполнителей и имеет шансы на победу при должной дисциплине и хорошей форме своих лидеров. В чемпионате Англии клуб идет только на седьмом месте с 52 очками и вряд ли поднимется выше по итогам сезона. В прошлом матче чемпионата Англии «Вест Хэм» уступил на своем поле «Арсеналу» (1:2).

Информация для ставок

  • «Вест Хэм» проиграл три последних матча во всех турнирах
  • «Айнтрахт» Ф выиграл только два из десяти последних встреч во всех турнирах
  • Пять последних домашних матчей «Айнтрахта» Ф из шести завершились вничью
  • Пять из шести выездных матчей лондонского клуба завершились итогом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Вест Хэм» не сказал еще своего последнего слова в этом турнире и постарается зацепиться за выход в финал. Предполагаем, что подопечные Мойеса смогут одержать победу и вернуть интригу в это противостояние. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.91 1.45 1.99 1.90 1.54 2.59
Фонбет 1.98 1.85
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:52
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 17:59
Попробую предсказать в ответной встрече фактически равных по классу Айнтрахта и Вест Хэма стандартный для ставок размен комплиментами в нападении за весьма неплохой коэффициент. К слову, сам счет прошлого поединка чуть ли не вопит о голевом + открытом развитии событий и в данном матче. Где атака еще раз должна возобладать над обороной в обе стороны.
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