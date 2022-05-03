«Айнтрахт» Франкфурт — «Вест Хэм». Прогноз на матч Лиги Европы (05.05.2022)

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вчера, 13:49

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.55. В случае победы «Вест Хэма», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 1.95 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.91. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.74.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф потерял шансы зацепиться за еврокубки по итогам сезона в Германии, поэтому победа в Лиге Европы остается для команды единственным шансом сыграть в Лиге Чемпионов. Коллектив одержал победу в выездном матче и имеет некое преимущество, которое позволяет тренерскому штабу выбрать тактику на предстоящий поединок, который обещает быть интересным. В Бундеслиге клуб из Франкфурта идет только на 11 месте с 40 набранными баллами. В прошлом туре чемпионата «Айнтрахт» Ф проиграл на выезде «Байеру» (0:2), а ранее обыграл «Вест Хэм» (2:1) в Лиге Европы.

«Вест Хэм» разочаровал своих болельщиков и руководство в первом матче и теперь будет вынужден рисковать уже в выездном ответном поединке. Команда имеет хороший подбор исполнителей и имеет шансы на победу при должной дисциплине и хорошей форме своих лидеров. В чемпионате Англии клуб идет только на седьмом месте с 52 очками и вряд ли поднимется выше по итогам сезона. В прошлом матче чемпионата Англии «Вест Хэм» уступил на своем поле «Арсеналу» (1:2).

Информация для ставок

«Вест Хэм» проиграл три последних матча во всех турнирах

«Айнтрахт» Ф выиграл только два из десяти последних встреч во всех турнирах

Пять последних домашних матчей «Айнтрахта» Ф из шести завершились вничью

Пять из шести выездных матчей лондонского клуба завершились итогом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Вест Хэм» не сказал еще своего последнего слова в этом турнире и постарается зацепиться за выход в финал. Предполагаем, что подопечные Мойеса смогут одержать победу и вернуть интригу в это противостояние. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Фонбет.