«Энергетик-БГУ» — «Славия» Мозырь. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (29.05.2022)

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вчера, 10:52

Ставки букмекеров

Порядка 50% вероятности эксперты букмекерской конторы Фонбет отводят победе «Энергетика-БГУ». Ставки с таким условием идут в линии по коэффициенту 1.98. Заключить пари на ничью можно по цене 3.38, а победа «Славии» котируется в 3.40.

Эксперты также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Исход ТБ (2,5) гола играется по коэффициенту 1.78, ТМ(2,5) – 1.92.

Форма команд

«Энергетик-БГУ» успешно стартовал в чемпионате, заработав 19 очков за девять проведенных туров. Такой результат позволяет команде занимать второе место в турнирной таблице со следующими показателями: шесть побед, одна ничья и два поражения. Атака хозяев предстоящей встречи забила 18 голов, а защита пропустила восемь мячей.

Две последних игры в Высшей лиге футболисты «Энергетика» провели продуктивно. Им удалось победить на домашней арене ФК «Минск» (2:0) и на выезде «Арсенал» из Дзержинска (2:0).

«Славия» базируется на восьмой строчке рейтинга, заработав 14 очков в чемпионате Беларуси. Клуб из Мозыря организовал четыре победы и две ничьи, проиграв в трех случаях своим оппонентам. Общий счет этих матчей 14:10.

По итогам трех минувших туров Высшей лиги «Славия» набрал 7 из возможных 9 очков. После победных встреч против «Динамо» из Бреста (3:1) и «Ислочи» (2:0) команда разошлась миром с «Неманом» (1:1).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 5 прошлых встречах на поле «Энергетика»

(2,5) гола в 5 прошлых встречах на поле «Энергетика» «Энергетик-БГУ» забивал и пропускал голы в 4 из 6 домашних матчей сезона

«Славия» обеспечила обмен голами в 3 из последних 5 матчей чемпионата

Прогноз

Ставка на «обе забьют – да» видится оптимальным решением на этот матч. Исход с таким условием в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.75.