Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболБеларусь. Высшая лига 2022

«Энергетик-БГУ» — «Славия» Мозырь. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (29.05.2022)

вчера, 10:52
Энергетик-БГУ

Ставки букмекеров

Порядка 50% вероятности эксперты букмекерской конторы Фонбет отводят победе «Энергетика-БГУ». Ставки с таким условием идут в линии по коэффициенту 1.98. Заключить пари на ничью можно по цене 3.38, а победа «Славии» котируется в 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.933.453.87
Мелбет 1.91 3.60 3.60

Эксперты также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Исход ТБ(2,5) гола играется по коэффициенту 1.78, ТМ(2,5) – 1.92.

Форма команд

«Энергетик-БГУ» успешно стартовал в чемпионате, заработав 19 очков за девять проведенных туров. Такой результат позволяет команде занимать второе место в турнирной таблице со следующими показателями: шесть побед, одна ничья и два поражения. Атака хозяев предстоящей встречи забила 18 голов, а защита пропустила восемь мячей.

Две последних игры в Высшей лиге футболисты «Энергетика» провели продуктивно. Им удалось победить на домашней арене ФК «Минск» (2:0) и на выезде «Арсенал» из Дзержинска (2:0).

«Славия» базируется на восьмой строчке рейтинга, заработав 14 очков в чемпионате Беларуси. Клуб из Мозыря организовал четыре победы и две ничьи, проиграв в трех случаях своим оппонентам. Общий счет этих матчей 14:10.

По итогам трех минувших туров Высшей лиги «Славия» набрал 7 из возможных 9 очков. После победных встреч против «Динамо» из Бреста (3:1) и «Ислочи» (2:0) команда разошлась миром с «Неманом» (1:1).

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 5 прошлых встречах на поле «Энергетика»
  • «Энергетик-БГУ» забивал и пропускал голы в 4 из 6 домашних матчей сезона
  • «Славия» обеспечила обмен голами в 3 из последних 5 матчей чемпионата

Прогноз

Ставка на «обе забьют – да» видится оптимальным решением на этот матч. Исход с таким условием в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.03 1.78 1.58 2.36
Мелбет 2.06 1.78
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:23
Победа хозяев с Азиатской форой (-1,25) в этом матче.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 11:21
Интересная пара.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 