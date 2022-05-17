«Гент» — «Шарлеруа». Прогноз на матч бельгийской Вышей лиги (21.05.2022)

Ставки букмекеров
Явным фаворитом в этом поединке является «Гент», линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 1.64 на его победу. В это же время остановить свой выбор на победе гостей можно по коэффициенту 4.9, а поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 4.32.
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21 мая 2022, 21:45
суббота
Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.55 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.43. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Гент» выигрывает матч за матчем, оформляя очки в копилку. Команда без проблем оформила первое место в своей подгруппе и выходит на финальную стадию борьбы за путевку в Лигу конференций. В последних противостояниях были повержены «Генк» (2:0) и «Мехелен» (2:1).
«Шарлеруа» занимает третье место в группе и уже откровенно доигрывает турнир. В последнем туре коллектив устроил голевую перестрелку с «Мехеленом» (3:2), а чуть ранее подобное действо с «Генком» закончилось не в пользу клуба, поражение (2:3).
Информация для ставок
- «Гент» выиграл четыре матча кряду
- Безвыигрышная гостевая серия «Шарлеруа» насчитывает четыре встречи (три поражения и ничья)
- Минувший очный поединок завершился победой «Гента» (3:1)
- Четыре последних игры «Шарлеруа» закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»
Прогноз
«Гент» находится в отличной форме и желает продолжить свою выигрышную серию, на мажорной ноте завершив групповой этап. Предлагаем поверить в успех хозяев и поставить на их победу по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Фонбет.