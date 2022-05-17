«Гент» — «Шарлеруа». Прогноз на матч бельгийской Вышей лиги (21.05.2022)

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вчера, 22:28

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом поединке является «Гент», линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 1.64 на его победу. В это же время остановить свой выбор на победе гостей можно по коэффициенту 4.9, а поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 4.32.

Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.55 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.43. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Гент» выигрывает матч за матчем, оформляя очки в копилку. Команда без проблем оформила первое место в своей подгруппе и выходит на финальную стадию борьбы за путевку в Лигу конференций. В последних противостояниях были повержены «Генк» (2:0) и «Мехелен» (2:1).

«Шарлеруа» занимает третье место в группе и уже откровенно доигрывает турнир. В последнем туре коллектив устроил голевую перестрелку с «Мехеленом» (3:2), а чуть ранее подобное действо с «Генком» закончилось не в пользу клуба, поражение (2:3).

Информация для ставок

«Гент» выиграл четыре матча кряду

Безвыигрышная гостевая серия «Шарлеруа» насчитывает четыре встречи (три поражения и ничья)

Минувший очный поединок завершился победой «Гента» (3:1)

Четыре последних игры «Шарлеруа» закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

Прогноз

«Гент» находится в отличной форме и желает продолжить свою выигрышную серию, на мажорной ноте завершив групповой этап. Предлагаем поверить в успех хозяев и поставить на их победу по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Фонбет.