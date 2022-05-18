«Мехелен» — «Генк». Прогноз на матч бельгийской Высшей лиги (21.05.2022)

Ставки букмекеров
По линии букмекерской конторы Фонбет явный фаворит в этом поединке отсутствует. Поставить на победу «Мехелена» можно по коэффициенту 3.45. Сделать прогноз на успех гостей предлагают по коэффициенту 1.96, а выбрать в линии ничью можно по коэффициенту 4.06.
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21 мая 2022, 21:45
суббота
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.67. «Обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.55.
Форма команд
«Мехелен» попал в серию неудач и не может зацепиться за очки уже длительный период времени. В последних турах команда сражалась с «Шарлеруа» и «Гентом», но уступила со счетом (1:2) и (2:3) соответственно. В турнирной таблице занимает четвертое место и не претендует на путевку в еврокубки.
«Генк» также остался без Лиги конференций и доигрывает чемпионат. Коллектив выглядел неплохо в апреле и мае, но этого было недостаточно, для навязывания реальной борьбы «Генту». В минувших поединках команда проиграла лидеру чемпионата (0:2), а чуть ранее оказалась сильнее «Шарлеруа» (3:2).
Информация для ставок
- «Мехелен» проиграл четыре поединка кряду
- У «Генка» лишь одно поражение в последних семи играх
- Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
- Три из четырех последних матчей и «Мехелена» и «Генка» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
Прогноз
Очные поединки в основном проходят с большим количеством забитых мячей. Вероятно, что и очередная игра пройдет в подобном ключе, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.