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«Мехелен» — «Генк». Прогноз на матч бельгийской Высшей лиги (21.05.2022)

сегодня, 00:11
Генк

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Фонбет явный фаворит в этом поединке отсутствует. Поставить на победу «Мехелена» можно по коэффициенту 3.45. Сделать прогноз на успех гостей предлагают по коэффициенту 1.96, а выбрать в линии ничью можно по коэффициенту 4.06.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.344.331.93
Фонбет 3.35 4.30 1.90
Мелбет 3.50 4.10 1.93
1XBET 3.50 4.10 1.93
BetBoom 3.41 3.97 1.98

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.67. «Обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Мехелен» попал в серию неудач и не может зацепиться за очки уже длительный период времени. В последних турах команда сражалась с «Шарлеруа» и «Гентом», но уступила со счетом (1:2) и (2:3) соответственно. В турнирной таблице занимает четвертое место и не претендует на путевку в еврокубки.

«Генк» также остался без Лиги конференций и доигрывает чемпионат. Коллектив выглядел неплохо в апреле и мае, но этого было недостаточно, для навязывания реальной борьбы «Генту». В минувших поединках команда проиграла лидеру чемпионата (0:2), а чуть ранее оказалась сильнее «Шарлеруа» (3:2).

Информация для ставок

  • «Мехелен» проиграл четыре поединка кряду
  • У «Генка» лишь одно поражение в последних семи играх
  • Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
  • Три из четырех последних матчей и «Мехелена» и «Генка» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Очные поединки в основном проходят с большим количеством забитых мячей. Вероятно, что и очередная игра пройдет в подобном ключе, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.77 1.45 2.25 1.66
Мелбет 2.70 1.44
1XBET 2.70 1.44
Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 07:05
Гости не проиграют
Gahi
Gahi
сегодня в 04:20
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
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