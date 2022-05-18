«Мехелен» — «Генк». Прогноз на матч бельгийской Высшей лиги (21.05.2022)

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сегодня, 00:11

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Фонбет явный фаворит в этом поединке отсутствует. Поставить на победу «Мехелена» можно по коэффициенту 3.45. Сделать прогноз на успех гостей предлагают по коэффициенту 1.96, а выбрать в линии ничью можно по коэффициенту 4.06.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.67. «Обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Мехелен» попал в серию неудач и не может зацепиться за очки уже длительный период времени. В последних турах команда сражалась с «Шарлеруа» и «Гентом», но уступила со счетом (1:2) и (2:3) соответственно. В турнирной таблице занимает четвертое место и не претендует на путевку в еврокубки.

«Генк» также остался без Лиги конференций и доигрывает чемпионат. Коллектив выглядел неплохо в апреле и мае, но этого было недостаточно, для навязывания реальной борьбы «Генту». В минувших поединках команда проиграла лидеру чемпионата (0:2), а чуть ранее оказалась сильнее «Шарлеруа» (3:2).

Информация для ставок

«Мехелен» проиграл четыре поединка кряду

У «Генка» лишь одно поражение в последних семи играх

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей и «Мехелена» и «Генка» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Очные поединки в основном проходят с большим количеством забитых мячей. Вероятно, что и очередная игра пройдет в подобном ключе, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.