«Бохум» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (06.05.2022)

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вчера, 15:12

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на победу хозяев предлагает коэффициент 2.12, в то время как победа «Арминия» котируется по коэффициенту 3.35. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.65.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.84 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.97).

Форма команд

«Арминия» не смогла улучшить свое положение и за два тура до конца сезона находится в очень сложной ситуации. Клуб идет на предпоследнем месте с 27 очками и имеет шансы подняться только на одну позицию, от которой отстает на три балла. Это место позволит выйти в матчи плей-офф за право остаться в Бундеслиге, а в ином случае клуб ждет понижение в классе. Два последних матча «Арминии» завершились ничьей с «Гертой» (1:1) и поражением от «Кельна» (1:3).

«Бохум» провел удовлетворительный сезон и по его итогам смог сохранить место в Бундеслиге на следующий сезон. Перед стартом очередного тура чемпионата Германии коллектив набрал 39 очков, что позволяет ему занимать 12 место и отставать на один пункт от ближайшего соперника. В игре с одним из аутсайдеров у клуба есть шансы набрать важные три очка. В прошлом матче «Бохум» выиграл на выезде у «Боруссии» Д (3:4), а ранее проиграл на своем поле «Аугсбургу» (0:2).

Информация для ставок

«Бохум» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Арминия» проиграла шесть последних выездных матчей

«Арминия» выиграла три из пяти последних поединков у «Бохума»

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

У «Арминии» осталось мало шансов исправить ситуацию, и только победа в предстоящей встрече может оставить возможность команде остаться в Бундеслиге. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Фонбет.