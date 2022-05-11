«Боруссия» Д — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (14.05.2022)

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вчера, 12:30

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.5. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.47.

Форма команд

«Боруссия» Д уже заняла второе место в Бундеслиге и результаты заключительного тура никак не могут повлиять на положение команды. Команда набрала 66 баллов и уступает лидеру 10 баллов, так и не навязав серьезную борьбу «Баварии» за золотые медали. Предстоящий матч с «Гертой» на своем стадионе станет хорошей возможностью красиво завершить сезон. Два последних матча «Боруссии» Д завершились победой над «Гройтер Фюрт» (3:1) и поражением от «Бохума» (4:3).

«Герта» находится не в лучшей ситуации в Бундеслиге, однако сохранение прописки на следующий сезон зависит полностью от футболистов берлинского клуба. Коллектив расположился на 15 месте с 33 баллами, опережая «Штутгарт» на три балла. Чтобы обеспечить себе место на следующий сезон, «Герте» достаточно сыграть вничью, что вполне возможно сделать в игре с не самой мотивированной «Боруссией» Д. В прошлом туре команда проиграла «Майнцу» (1:2), а ранее сыграла вничью с «Арминией» (1:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Боруссии» Д завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Герта» выиграла всего один поединок из десяти последних в чемпионате Германии

«Боруссия» Д выиграла три из последних четырех встреч с «Гертой» на своем поле

Прогноз

«Герта» выйдет сверхмотивированной на поединок, ведь даже одно набранное очко гарантирует команде место в Бундеслиге. Предлагаем сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 4.9 в букмекерской конторе Фонбет.