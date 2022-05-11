«Боруссия» М — «Хоффенхайм». Прогноз на Бундеслиги (14.05.2022)

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вчера, 12:48

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на победу гостей предлагает коэффициент 3.05, в то время как победа «Боруссии» М будет стоить 2. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 4.4.

Также игроки могут выбрать тотал больше 4.5 мячей по коэффициенту 2.35 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 4.5 по 2.01).

Форма команд

«Хоффенхайм» полностью провалил вторую часть сезона и не смог квалифицироваться в еврокубки, независимо от результата последнего тура. Команда идет на восьмом месте с 46 очками и отстает от ближайшего соперника на шесть пунктов, что отыграть за одну игру даже теоретически невозможно. В прошлом туре «Хоффенхайм» проиграл «Байеру», а неделей ранее уступил «Фрайбургу» (3:4).

«Боруссия» М играет очень нестабильно и максимумом этого футбольного года стало место в середине турнирной таблицы. Коллектив набрал 42 балла, что позволяет ему занимать 10 место, а отставание от нынешнего соперника составляет четыре балла, поэтому даже победа не позволит командам поменяться местами. Два последних матча «Боруссии» М завершились ничейным результатом с «Айнтрахтом» Ф (1:1) и домашней победой над «Фрайбургом» (3:1).

Информация для ставок

«Боруссия» М проиграла только два поединка из десяти последних, а «Хоффенхайм» уступил в пяти встречах

«Хоффенхайм» не может выиграть уже восемь матчей подряд

«Боруссия» М выиграла только два матча из десяти последних с «Хоффенхаймом»

Четыре последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива доигрывают сезон и не имеют большой ответственности за результат. В такой ситуации предполагаем, что «Боруссия» М окажется немного сильнее, как более стабильный коллектив на данном отрезке времени. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет.