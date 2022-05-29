«Атлетико» Минейро – «Аваи». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (30.05.2022)

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29 мая 2022, 10:05

Ставки букмекеров

«Атлетико» Минейро идет неоспоримым фаворитом этой игры. Ставки в пользу победы хозяев поля букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.22. Вероятность ничьи оценивается в 5.80, а победа «Аваи» идет по котировке 10.00.

Если рассматривать линию голов, то здесь перекос на стороне результативного формата встречи. Сыграть ТБ (2,5) можно по котировке 1.78, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

К очередному туру чемпионата Бразилии «Атлетико» Минейро подходит на четвертом месте турнирной таблицы. В активе клуба 12 очков, которые обеспечили три победных и три ничейных поединка.

Единственное поражение в Серии A «Атлетико» допустил в домашней игре с «Америкой» (1:2). А в предыдущем туре первенства хозяева грядущей встречи справились на домашней арене с «Атлетико» Гойаниенсе (2:0).

«Аваи» продемонстрировал менее успешные результаты, заработав 10 баллов за семь проведенных встреч. С таким результатом клуб находится на десятой строчке рейтинга, имея три победы, одну ничью и три проигрыша.

После серии успешных игр футболисты «Аваи» не смогли себя проявить в противостояниях с «Жувентуд» (1:2) и «Атлетико» Паранаэнсе (1:2).

Информация для ставок

«Атлетико» Минейро не проигрывал в 34 из последних 38 матчей чемпионата

«Аваи» проиграл 5 последних матчей на поле «Атлетико» Минейро

«Атлетико» Минейро забивал минимум два гола в 7 из предыдущих 8 домашних матчей

Прогноз

Хозяева вполне оправдано считаются фаворитом встречи, где они должны оформлять убедительную победу. Рекомендуем поставить на «Атлетико» Минейро с форой (-1,5) гола по коэффициенту 1.78 в БК Фонбет.