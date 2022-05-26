«Гойас» — «Брагантино». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (28.05.2022)

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26 мая 2022, 08:28

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет опубликовала такую линию основных ставок на эту игру: победа «Гойас» идет по коэффициенту 3.40, на ничью можно поставить по цене 3.30, а победа «Брагантино» играется по котировке 2.12.

Считая гостей фаворитом, эксперты также не ожидают результативный счет в этом матче. Вариант ТБ (2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 2.15, ТМ(2,5) – 1.68.

Форма команд

«Гойас» занимает 15-е место чемпионата Бразилии, набрав восемь очков в семи турах. Клуб одержал две победы, дважды сыграл вничью, трижды проиграв своим соперникам. Атака команды в лиге организовала семь голов, а защита допустила 10 пропущенных мячей.

В трех последних турах Серии A футболисты «Гойас» пополнили счет н шесть баллов. Им удалось обыграть «Атлетико» Гойаниенсе (1:0) и «Сантос» (1:0), после чего команда уступила в гостях «Фламенго» (1:0).

«Брагантино», набрав девять очков, занял промежуточное 13-е место в общем зачете бразильской лиги. В семи проведенных турах клуб установил такие показатели успешности: две победы, три ничьи и два проигрыша. Общий счет этих поединков 9:7.

Выделим, что в трех последних турах чемпионата игроки «Брагантино» не демонстрировали максимальных результатов. На их счету ничейный матч с «Атлетико» Минейро (1:1), а также два поражения – «Коринтианс» (0:1) и «Палмейрас» (0:2).

Информация для ставок

Ставка ТМ(2,5) выиграла в 5 прошлых матчах «Брагантино» в чемпионате

В 5 из прошлых 6 домашних матчей «Гойас» выиграл исход ТМ(2,5)

В 4 из предыдущих 6 очных встреч команд больше двух голов не забивалось

Прогноз

Анализ линии, статистики и очных противостояний «Гойас» и «Брагантино» дает основания рекомендовать ставку на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.68 в БК Фонбет.