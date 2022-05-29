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«Коринтианс» — «Америка» Минейро. Прогноз на матч чемпионата Бразилии (30.05.2022)

29 мая 2022, 09:26
Коринтианс

Ставки букмекеров

Победу «Коринтианс» в этом матче букмекерская контора Фонбет предлагает сыграть по коэффициенту 1.58 – хозяева идут фаворитами противостояния. Ставки на ничью принимаются за 3.70, а победа «Америки» играется по котировке 5.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.613.876.31
Фонбет 1.65 3.60 5.90
BetBoom 1.62 3.66 5.85

Анализ линии голов дает понять, что эксперты не ожидают от команд результативной игры. Пари на ТМ(2,5) идут в линии по коэффициенту 1.63, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

По итогам семи сыгранных туров в чемпионате Бразилии «Коринтианс» заработал 14 очков, расположившись на первом месте турнирной таблицы. Клуб провел четыре победных и два ничейных поединка, записав себе в пассив лишь одно поражение.

После успешных матчей против «Фортлезы» (1:0) и «Брагантино» (1:0) футболисты «Коринтианса» последовательно разделили очки с «Интернасьоналем» (2:2) и «Сан-Паулу» (1:1).

«Америка» Минейро находится на девятой позиции рейтинга в бразильской Серии A. Команда тоже провела семь матчей, в которых ей удалось одержать три победы и одну ничью, при трех поражениях.

В двух предыдущих турах чемпионата футболисты «Америки» заработали только один балл. Кроме ничейной встречи с «Ботафого» (1:1) клуб с минимальным счетом уступил в гостях «Коритибе» (0:1).

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 8 прошлых очных встречах
  • «Коринтианс» не проигрывал в 15 последних домашних матчах чемпионата
  • «Америка» не забивала голы в 5 из последних 7 гостевых матчей Серии A

Прогноз

Анализ статистики и актуальных форм команд дает основания рекомендовать комбинированную ставку на победу «Коринтианса» и ТМ(3,5) гола по коэффициенту 1.98 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.71 1.66 2.29
Фонбет 1.60 2.30
BetBoom 2.06 1.74 1.57 2.36 1.27 3.63
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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 мая в 21:35
Обе команды забьют
Gahi
Gahi
29 мая в 16:17
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче.
vy7q5xgwmf83
vy7q5xgwmf83
29 мая в 13:47
Фаворит матча футбольный клуб «Коринтианс»
zc6vgfnysqme
zc6vgfnysqme
29 мая в 13:47
Победу одержит футбольный клуб «Коринтианс»
izrafel
izrafel
29 мая в 09:42
Много голов в матче не будет
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