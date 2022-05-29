«Коринтианс» — «Америка» Минейро. Прогноз на матч чемпионата Бразилии (30.05.2022)

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29 мая 2022, 09:26

Ставки букмекеров

Победу «Коринтианс» в этом матче букмекерская контора Фонбет предлагает сыграть по коэффициенту 1.58 – хозяева идут фаворитами противостояния. Ставки на ничью принимаются за 3.70, а победа «Америки» играется по котировке 5.95.

Анализ линии голов дает понять, что эксперты не ожидают от команд результативной игры. Пари на ТМ(2,5) идут в линии по коэффициенту 1.63, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

По итогам семи сыгранных туров в чемпионате Бразилии «Коринтианс» заработал 14 очков, расположившись на первом месте турнирной таблицы. Клуб провел четыре победных и два ничейных поединка, записав себе в пассив лишь одно поражение.

После успешных матчей против «Фортлезы» (1:0) и «Брагантино» (1:0) футболисты «Коринтианса» последовательно разделили очки с «Интернасьоналем» (2:2) и «Сан-Паулу» (1:1).

«Америка» Минейро находится на девятой позиции рейтинга в бразильской Серии A. Команда тоже провела семь матчей, в которых ей удалось одержать три победы и одну ничью, при трех поражениях.

В двух предыдущих турах чемпионата футболисты «Америки» заработали только один балл. Кроме ничейной встречи с «Ботафого» (1:1) клуб с минимальным счетом уступил в гостях «Коритибе» (0:1).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 8 прошлых очных встречах

«Коринтианс» не проигрывал в 15 последних домашних матчах чемпионата

«Америка» не забивала голы в 5 из последних 7 гостевых матчей Серии A

Прогноз

Анализ статистики и актуальных форм команд дает основания рекомендовать комбинированную ставку на победу «Коринтианса» и ТМ(3,5) гола по коэффициенту 1.98 в БК Фонбет.