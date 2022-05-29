«Куяба» — «Атлетико» Паранаэнсе. Прогноз на матч чемпионата Бразилии (30.05.2022)

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29 мая 2022, 09:41

Ставки букмекеров

В предстоящем матче эксперты не видят фаворита. Букмекерская контора Фонбет принимает ставки на победу «Куябы» по коэффициенту 2.55, а победа «Атлетико» Паранаэнсе играется по котировке 2.65. Заключить пари на ничью можно по цене 3.05.

При этом аналитики убеждены, что планку в два забитых гола команды не превысят. Сыграть исход ТМ(2,5) можно по котировке 1.50, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

За семь сыгранных туров бразильского чемпионата «Куяба» заработала восемь баллов, заняв промежуточное 16-е место в турнирной таблице. Команда провела два победных и два ничейных поединка, проиграв три встречи своим оппонентам. Атака хозяев грядущей игры забила шесть голов, а защита допустила 9 пропущенных мячей.

В предыдущем туре Серии A «Куяба» не удержала победный результат в домашней встрече с «Интернасьоналем» (1:1), а до этого команда последовательно уступила «Сантосу» (1:4) и «Сан-Паулу» (1:2).

«Атлетико» Паранаэнсе находится на 13-м месте чемпионата Бразилии, набрав девять очков за семь туров. В этом сезоне клуб пока выступает без компромиссов, имея на счету три победы и четыре поражения с общим счетом 5:9.

В трех последних турах лиги «Атлетико» победил «Сеару» (1:0) и «Аваи» (2:1), а также уступил в гостях «Флуминенсе» (1:2).

Информация для ставок

«Куяба» сыграла на ТМ(2,5) гола в 10 из прошлых 11 домашних матчей лиги

«Атлетико» проиграл 3 последних гостевых матча чемпионата

В двух очных противостояниях соперников забивался ровно один гол

Прогноз

Опираясь на низкую результативность команд и историю их очных встреч, советуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Фонбет.