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«Палмейрас» — «Атлетико» Минейро. Прогноз на матч чемпионата Бразилии (05.06.2022)

вчера, 11:35
Палмейрас

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой игры эксперты считают домашнюю команду. Поставить на победу «Палмейрас» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.30, ничья идет по цене 3.20, а победа «Атлетико» Минейро играется по котировке 3.10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.393.123.39
Мелбет 2.42 3.22 3.40
1XBET 2.38 3.34 3.36
BetBoom 2.32 3.18 3.28

Также эксперты считают, что команды проведут низовой матч. Исход ТМ(2,5) гола можно взять по коэффициенту 1.69, ТБ(2,5) – 2.09.

Форма команд

Футболисты «Палмейрас» возглавляют турнирную таблицу чемпионата, имея условное преимущество над предстоящим соперником и «Коринтианс», у которых тоже по 15 очков.

В трех прошлых турах Серии A «Палмейрас» добился максимальных результатов, последовательно победив «Брагантино» (2:0), «Жувентуд» (3:0) и «Сантос» (1:0). Выделим, что атака команды за восемь туров лиги организовала 13 голов, а защита пропустила только пять мячей.

«Атлетико» Минейро продемонстрировал аналогичные результаты в восьми турах – 4 победы, 3 ничьи и одно поражений. Атака гостей предстоящей забила 13 голов, а пропущено восемь мячей от соперников.

После ничейного матча на поле «Брагантино» (1:1) футболисты «Атлетико» последовательно победили «Атлетико» Гойаниенсе (2:0) и «Аваи» (2:1).

Информация для ставок

  • «Атлетико» не проигрывал в 34 из последних 38 матчей чемпионата
  • В 3 последних очных встречах команд фиксировалась ничья
  • «Палмейрас» не пропускал голы в 5 из последних 6 домашних матчей лиги

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, а также их атакующий потенциал, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.97 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.61 1.74 2.16
Мелбет 1.78 2.21
1XBET 1.78 2.21
BetBoom 2.39 1.58 1.72 2.14 1.39 3.01
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:22
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:58
Игра на три результата
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:00
Будет ничья.
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