«Палмейрас» — «Атлетико» Минейро. Прогноз на матч чемпионата Бразилии (05.06.2022)

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вчера, 11:35

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой игры эксперты считают домашнюю команду. Поставить на победу «Палмейрас» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.30, ничья идет по цене 3.20, а победа «Атлетико» Минейро играется по котировке 3.10.

Также эксперты считают, что команды проведут низовой матч. Исход ТМ(2,5) гола можно взять по коэффициенту 1.69, ТБ (2,5) – 2.09.

Форма команд

Футболисты «Палмейрас» возглавляют турнирную таблицу чемпионата, имея условное преимущество над предстоящим соперником и «Коринтианс», у которых тоже по 15 очков.

В трех прошлых турах Серии A «Палмейрас» добился максимальных результатов, последовательно победив «Брагантино» (2:0), «Жувентуд» (3:0) и «Сантос» (1:0). Выделим, что атака команды за восемь туров лиги организовала 13 голов, а защита пропустила только пять мячей.

«Атлетико» Минейро продемонстрировал аналогичные результаты в восьми турах – 4 победы, 3 ничьи и одно поражений. Атака гостей предстоящей забила 13 голов, а пропущено восемь мячей от соперников.

После ничейного матча на поле «Брагантино» (1:1) футболисты «Атлетико» последовательно победили «Атлетико» Гойаниенсе (2:0) и «Аваи» (2:1).

Информация для ставок

«Атлетико» не проигрывал в 34 из последних 38 матчей чемпионата

В 3 последних очных встречах команд фиксировалась ничья

«Палмейрас» не пропускал голы в 5 из последних 6 домашних матчей лиги

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, а также их атакующий потенциал, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.97 в БК Лига Ставок.