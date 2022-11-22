Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЧемпионат мира 2022

Сборная Уругвая

сегодня, 07:30
Сборная Португалии

Ставки букмекеров

Португалия считается фаворитом этого противостояния. Ставки на победу представителя Европы принимаются по коэффициенту 1.39. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.74, а успех Ганы оценивается в 9.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.384.7610.16
Лига Ставок 1.43 4.50 8.60
Мелбет 1.44 4.50 8.20
1XBET 1.39 4.74 9.20

Линия, которую предложила компания Лига Ставок, двигается в сторону низового формата данного поединка. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.75, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

Португалия провела один товарищеский матч накануне старта ЧМ-2022. В контрольном противостоянии с Нигерией команда одержала крупную победу, забив сопернику четыре безответных гола (4:0). Выделим, что в предстоящем матче может не сыграть Криштиано Роналду.

Гана готовилась к чемпионату мира через одну контрольную встречу с представителем Европы. В игре против Швейцарии африканская команда одержала победу со счетом 2:0. Выделим, что в сентябре ганские футболисты крупно уступили Бразилии (0:3), а также уверенно обыграли Никарагуа (1:0).

Информация для ставок

  • Португалия победила Гану на ЧМ-2014 со счетом 2:1
  • Португалия сыграла на ТБ(2,5) гола в 2 из прошлых 3 матчей
  • В 4 из прошлых 5 матчей Ганы забивалось минимум два гола

Прогноз

Мы считаем, что Португалия и Гана проведут результативный матч в стартовом туре чемпионата мира. Предлагаем поставить на ТБ(2) гола по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.54 1.83 2.07 1.43 2.99
Лига Ставок 2.38 1.56 1.73 2.07 1.38 3.00
Мелбет 1.77 2.13
1XBET 1.83 2.05
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 