Сборная Уругвая

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сегодня, 07:30

Ставки букмекеров

Португалия считается фаворитом этого противостояния. Ставки на победу представителя Европы принимаются по коэффициенту 1.39. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.74, а успех Ганы оценивается в 9.20.

Линия, которую предложила компания Лига Ставок, двигается в сторону низового формата данного поединка. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.75, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

Португалия провела один товарищеский матч накануне старта ЧМ -2022. В контрольном противостоянии с Нигерией команда одержала крупную победу, забив сопернику четыре безответных гола (4:0). Выделим, что в предстоящем матче может не сыграть Криштиано Роналду.

Гана готовилась к чемпионату мира через одну контрольную встречу с представителем Европы. В игре против Швейцарии африканская команда одержала победу со счетом 2:0. Выделим, что в сентябре ганские футболисты крупно уступили Бразилии (0:3), а также уверенно обыграли Никарагуа (1:0).

Информация для ставок

Португалия победила Гану на ЧМ -2014 со счетом 2:1

-2014 со счетом 2:1 Португалия сыграла на ТБ (2,5) гола в 2 из прошлых 3 матчей

(2,5) гола в 2 из прошлых 3 матчей В 4 из прошлых 5 матчей Ганы забивалось минимум два гола

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