Сборная Уругвая

Ставки букмекеров
Португалия считается фаворитом этого противостояния. Ставки на победу представителя Европы принимаются по коэффициенту 1.39. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.74, а успех Ганы оценивается в 9.20.
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24 ноября 2022, 19:00
четверг
Линия, которую предложила компания Лига Ставок, двигается в сторону низового формата данного поединка. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.75, ТБ(2,5) – 2.00.
Форма команд
Португалия провела один товарищеский матч накануне старта ЧМ-2022. В контрольном противостоянии с Нигерией команда одержала крупную победу, забив сопернику четыре безответных гола (4:0). Выделим, что в предстоящем матче может не сыграть Криштиано Роналду.
Гана готовилась к чемпионату мира через одну контрольную встречу с представителем Европы. В игре против Швейцарии африканская команда одержала победу со счетом 2:0. Выделим, что в сентябре ганские футболисты крупно уступили Бразилии (0:3), а также уверенно обыграли Никарагуа (1:0).
Информация для ставок
- Португалия победила Гану на ЧМ-2014 со счетом 2:1
- Португалия сыграла на ТБ(2,5) гола в 2 из прошлых 3 матчей
- В 4 из прошлых 5 матчей Ганы забивалось минимум два гола
Прогноз
Мы считаем, что Португалия и Гана проведут результативный матч в стартовом туре чемпионата мира. Предлагаем поставить на ТБ(2) гола по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.