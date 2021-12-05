«Десна» — «Мариуполь». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (05.12.2021)

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сегодня, 12:08

В 17-м туре украинской Премьер-лиги «Десна» примет дома «Мариуполь». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров «Десна» имеет больше шансов на успех в этом матче. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Мелбет. Взять неожиданную победу «Мариуполя» предлагают по коэффициенту 4.8. Ничейный результат порадует коэффициентом 4.16.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.55. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.44. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Десна» в минувшем туре побывала в Одессе и смогла сломить сопротивление «Черноморца», минимально обыграв его (1:0). Матчем ранее черниговский клуб сражался с «Колосом», но уступил на своем поле (0:1). После 16 сыгранных поединков коллектив находится на шестом месте в турнирной таблице.

«Мариуполь» продолжает замыкать таблицу и имеет в своей копилке всего семь зачетных баллов. Подопечные Остапа Маркевича демонстрируют не самый плохой по качеству футбол в лиге, но положительные результаты даются очень сложно. В прошедших двух турах «азовцы» сыграли с «Ворсклой» и «Львовом» и проиграли (1:5) и (0:1).

Информация для ставок

«Десна» дважды выиграла и дважды проиграла в крайних четырех играх

«Мариуполь» проиграл восемь раз в последних девяти матчах

Две минувших очных встречи завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Три последних поединка с участием «Десны» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Вполне вероятно, что нас ожидает открытый футбол с большим количеством опасных атак и забитых голов. Несмотря на результаты гостей, у них неплохая атака, которая в каждом матче способна создавать опасность у ворот соперника. Верим в обмен голами и предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.67.