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«Днепр-1» — «Черноморец». Прогноз на матч УПЛ (06.12.2021)

сегодня, 13:41

Семнадцатый тур чемпионата Украины завершится противостоянием в Днепре, где «Днепр-1» примет «Черноморец». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.355.218.59
Мелбет 1.26 5.75 9.70
1XBET 1.26 5.85 9.50

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициенты с абсолютным перевесом в сторону хозяев поля. Взять победу «Днепра-1» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.57, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.93, а поверить в гостевую команду можно по коэффициенту 8.7.

Форма команд

«Днепр-1» продолжает побеждать, серия достигает уже несколько игр подряд. В минувшем туре коллектив без проблем разобрался с прямым конкурентом за бронзу «Ворсклой» (5:1).

«Черноморец» таким количеством побед своих болельщиков порадовать не может, команда очень нестабильна, в последних турах потерпела два поражения, сначала от киевского «Динамо» (1:6), а затем и от черниговской «Десны» (0:1).

Информация для ставок

• Победная серия «Днепра-1» составляет пять матчей
• «Черноморец» выиграл один из девяти последних поединков
• «Днепр-1» забивает дома в семи из восьми крайних встречах
• Три из пяти минувших игр «Черноморца» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

В этом матче встретятся совершенно разные по классу и организации игры команды.Сделать ставку на победу «Днепра-1» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.57.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.53 2.07 1.77
Мелбет 2.55 1.51
1XBET 2.46 1.54
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Все комментарии
ukj7f7h67dky
ukj7f7h67dky
сегодня в 14:12
Футбольный клуб «Днепр-1» одержит победу.
vn8535bkdwba
vn8535bkdwba
сегодня в 14:11
Футбольный клуб «Днепр-1» выиграет матч.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:04
Днепр выиграет этот матч
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