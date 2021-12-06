«Днепр-1» — «Черноморец». Прогноз на матч УПЛ (06.12.2021)

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сегодня, 13:41

Семнадцатый тур чемпионата Украины завершится противостоянием в Днепре, где «Днепр-1» примет «Черноморец». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициенты с абсолютным перевесом в сторону хозяев поля. Взять победу «Днепра-1» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.57, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.93, а поверить в гостевую команду можно по коэффициенту 8.7.

Форма команд

«Днепр-1» продолжает побеждать, серия достигает уже несколько игр подряд. В минувшем туре коллектив без проблем разобрался с прямым конкурентом за бронзу «Ворсклой» (5:1).

«Черноморец» таким количеством побед своих болельщиков порадовать не может, команда очень нестабильна, в последних турах потерпела два поражения, сначала от киевского «Динамо» (1:6), а затем и от черниговской «Десны» (0:1).

Информация для ставок

• Победная серия «Днепра-1» составляет пять матчей

• «Черноморец» выиграл один из девяти последних поединков

• «Днепр-1» забивает дома в семи из восьми крайних встречах

• Три из пяти минувших игр «Черноморца» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

В этом матче встретятся совершенно разные по классу и организации игры команды.Сделать ставку на победу «Днепра-1» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.57.