«Эмполи» — «Сампдория». Прогноз на матч Серии А (28.01.2023)

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вчера, 09:24

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче называют «Торино», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Поставить на успех «Эмполи» можно по 3.25, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Эмполи» стабильно набирает очки в этом сезоне и совершено заслуженно занимает свое место в середине турнирной таблице. Перед стартом очередного тура коллектив идет на девятой позиции с 25 баллами и отстает на три пункта от зоны еврокубков. В прошлом туре «Эмполи» неожиданно одолел на выезде «Интер» (1:0), а ранее с тем же счетом переиграл «Сампдорию» (1:0).

«Торино» является одной из самой непредсказуемой команд нынешнего сезона, но идут в верхней части таблицы, а именно на восьмом месте. Коллектив опережает нынешнего соперника всего на один балл, поэтому встреча обещает быть принципиальной и неуступчивой. Два последних поединка «Торино» завершились минимальной победой над «Фиорентиной» (0:1), и поражением от «Специи» с тем же счетом.

Информация для ставок

«Эмполи» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Торино» забивает на выезде уже девять поединков подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

В четырех последних встречах команд был зафиксирован исход «обе забьют»

Прогноз

Команды показывают примерно равные результаты, поэтому всех зрителей ждет интересный поединок. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.