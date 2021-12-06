«Эмполи» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (06.12.2021)

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сегодня, 19:26

Шестнадцатый тур чемпионата Италии подарит нам сражение команд из нижней части турнирной таблицы. «Удинезе» отправляется в гости на игру с «Эмполи». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.6 на победу «Эмполи». В случае победы «Удинезе» порадует коэффициент 2.73. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.44.

Форма команд

«Эмполи» находится на одиннадцатом месте. Коллектив в последнем туре расписал голевую ничью с «Торино» (2:2), а туром ранее дома сумел обыграть неуступчивую «Фиорентину» со счетом (2:1).

«Удинезе» сумел навязать борьбу в последнем туре с «Лацио». Поединок ранее с «Дженоа» также закончился вничью (0:0). Такие результаты позволяют коллективу находиться на четырнадцатом месте в таблице с отрывом в шесть очков от зоны вылета.

Информация для ставок

• «Эмполи» победил лишь в одном из пяти крайних поединков

• «Удинезе» завершил вничью три из четырех последних матчей

• Две минувших очных встречи в рамках чемпионата завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

Прогноз

Абсолютно равный матч ожидает нас этим вечером. Обе команды находятся в нижней части таблицы и вполне вероятно не смогут определить сильнейшего. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.44 в букмекерской конторе Мелбет.