«Нымме Калью» — «Пайде Линнамесконд». Прогноз на матч эстонской Высшей лиги (29.05.2022)

1653726990

вчера, 11:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Фонбет, можно сделать вывод, что с фаворитом в этом матче букмекеры определиться не смогли. «Пайде» играет на выезде, и поставить на победу данного клуба можно по коэффициенту 2. В случае успеха «Пайде» зайдет приятный коэффициент 2.97, а ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.6.

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициенту 1.93. Тотал меньше 2.5 голов предлагают за 1.85. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Нымме Калью» принял участие в финале Кубка Эстонии и лишь в дополнительное время проиграл как раз таки «Пайде» (0:1). После того команда отправилась в гости к «Куресааре» и расписала ничью (1:1). После 14 поединков занимает третье место в турнирной таблице с отставанием в 10 очков от ближайшего соперника.

«Пайде Линнамесконд» в таблице располагается строчкой ниже и имеет на два очка меньше, но при этом у клуба на одну сыгранную встречу больше. После победы в кубке странны коллектив дома принял «Таммеку Тарту» и без проблем разгромил ее со счетом (3:0).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Нымме Калью» составляет три поединка

У «Пайде» лишь одно поражение в последних восьми играх

Три из четырех минувших очных встречи завершились результатом ТБ 3.5

3.5 Шесть из восьми последних игр и «Нымме Калью» и «Пайде» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Игра будет проходить без явного преимущества одной из команд. Трудно сказать, кто завоюет три очка, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Фонбет.