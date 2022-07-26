«Хонка» — «ВПС Вааса». Прогноз на матч финской Высшей лиги (30.07.2022)

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сегодня, 11:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что предпочтение отдается хозяевам поля. Поставить на победу «Хонки» можно по коэффициенту 1.6. Успех гостей оценивается по коэффициенту 5.24, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.76. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают по коэффициенту 2.06. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Хонка» находится на третьем месте в турнирной таблице и продолжает борьбу за медали. Команда на шесть очков опережает ближайшего преследователя и желает лишь наращивать отрыв. В минувших двух турах футболистам удалось взять максимальное количество очков во встречах с «Лахти» (5:0) и «Интером» из города Турку (1:0).

«ВПС Вааса» не радовал болельщиков в минувших поединках. Коллектив проиграл ХИКу и «Мариехамну» с одинаковым счетом (1:3), а также расписал фантастическую ничью (3:3) с «Хакой». После 15 игр клуб имеет в копилке 17 очков и располагается на 17 месте в таблице.

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия «Хонки» составляет пять встреч (три победы и две ничьих)

У «ВПС Вааса» лишь одна победа в последних пяти играх

Три минувших очных поединка завершились победой «Хонки»

Три последних матча с участием «ВПС Вааса» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Хонка» фаворит игры и постарается всеми силами доказать это на футбольном поле. Верим, что у хозяев поля получится оформить очередную победу и предлагаем загрузить на нее в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.