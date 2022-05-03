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«Анже» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (08.05.2022)

вчера, 11:17
Анже

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет предложила такие ставки на основные исходы этой игры: победа «Анже» идет по коэффициенту 2.10, за ничью выставлена цена 3.40, а победа «Бордо» доступна по котировке 3.38.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.183.613.48
Фонбет 2.10 3.50 3.45
Мелбет 2.19 3.62 3.52
1XBET 2.19 3.62 3.52
BetBoom 2.14 3.61 3.46

Линия голов сдвигается в пользу низкой результативности предстоящей встречи. Ставки на ТМ(2,5) гола можно сыграть по цене 1.82, ТБ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Анже» находится на 15-м месте чемпионата, набрав 35 очков. Такой показатель позволяет «зебрам» опережать зону прямого вылета на восемь очков.

По ходу текущего сезона «Анже» восемь раз побеждал, 11 раз играл вничью и в 16-и случаях уступал своим соперникам. Выделим, что у хозяев предстоящей игры отсутствуют победы на протяжении шести туров, а в последней игре было зафиксировано гостевое поражение на поле «Монако» (0:2).

«Бордо» идет на предпоследнем месте рейтинга, набрав 27 баллов. Чтобы спастись от прямого вылета во второй дивизион, команде нужно ликвидировать дистанцию в четыре балла от 18-й позиции.

В пяти минувших турах Лиги 1 футболисты «Бордо» победили лишь однажды – на своем поле «Мец». Затем последовали проигрыши от «Лиона» (1:6), «Нанта» (3:5) и «Ниццы» (0:1), а также ничейная встреча с «Сент-Этьеном» (2:2).

Информация для ставок

  • У «Бордо» отсутствуют победы в 8 последних гостевых матчах Лиги 1
  • «Бордо» сыграл на ТБ(2,5) гола в 20 из прошлых 23 гостевых матчей чемпионата
  • «Анже» пропускал минимум гола в 3 предыдущих турах лиги

Прогноз

В этом матче резонно ожидать результативных действий от обеих команд. Предлагаем пари на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.50 1.90 2.01 1.50 2.78
Фонбет 1.90 1.90
Мелбет 1.91 2.03
1XBET 1.91 2.03
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:54
Игра «Бордо» – «Анже» может привлечь либо поклонников клубов, либо любителей сюрпризов. Гости обладают достаточно скромными возможностями во всех смыслах, но здесь и сейчас просто взяли и с места в карьер рванули в новом сезоне чемпионата Франции. Хозяева, напротив, буксуют, поэтому им будет явно непросто играть с таким уверенным в себе оппонентом.
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