«Анже» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (08.05.2022)

1651565854

вчера, 11:17

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет предложила такие ставки на основные исходы этой игры: победа «Анже» идет по коэффициенту 2.10, за ничью выставлена цена 3.40, а победа «Бордо» доступна по котировке 3.38.

Линия голов сдвигается в пользу низкой результативности предстоящей встречи. Ставки на ТМ(2,5) гола можно сыграть по цене 1.82, ТБ (2,5) – 1.98.

Форма команд

«Анже» находится на 15-м месте чемпионата, набрав 35 очков. Такой показатель позволяет «зебрам» опережать зону прямого вылета на восемь очков.

По ходу текущего сезона «Анже» восемь раз побеждал, 11 раз играл вничью и в 16-и случаях уступал своим соперникам. Выделим, что у хозяев предстоящей игры отсутствуют победы на протяжении шести туров, а в последней игре было зафиксировано гостевое поражение на поле «Монако» (0:2).

«Бордо» идет на предпоследнем месте рейтинга, набрав 27 баллов. Чтобы спастись от прямого вылета во второй дивизион, команде нужно ликвидировать дистанцию в четыре балла от 18-й позиции.

В пяти минувших турах Лиги 1 футболисты «Бордо» победили лишь однажды – на своем поле «Мец». Затем последовали проигрыши от «Лиона» (1:6), «Нанта» (3:5) и «Ниццы» (0:1), а также ничейная встреча с «Сент-Этьеном» (2:2).

Информация для ставок

У «Бордо» отсутствуют победы в 8 последних гостевых матчах Лиги 1

«Бордо» сыграл на ТБ (2,5) гола в 20 из прошлых 23 гостевых матчей чемпионата

(2,5) гола в 20 из прошлых 23 гостевых матчей чемпионата «Анже» пропускал минимум гола в 3 предыдущих турах лиги

Прогноз

В этом матче резонно ожидать результативных действий от обеих команд. Предлагаем пари на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.