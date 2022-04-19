«Анже» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (20.04.2022)

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вчера, 14:47

Ставки букмекеров

Вероятность победы ПСЖ в этом матче букмекерская контора Фонбет оценивает по коэффициенту 1.38 – гости считаются очевидным фаворитом. Ставки на ничью можно сыграть по котировке 5.00, а победа «Анже» идет по цене 7.30.

При этом эксперты убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол. Пари на ТБ (2,5) гола принимаются по котировке 1.58, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Анже» расположился на 14-м месте чемпионата Франции. У команды только одна победа в пяти предыдущих турах, которую удалось организовать по итогам домашней игры против «Бреста» (1:0). Затем клуб уступил в гостях «Лиону» (2:3), а также последовательно разделил очки с «Лиллем» (1:1) и «Нантом» (1:1).

В разрезе домашних игр Лиги 1 футболисты «Анже» показали такую продуктивность: шесть победных встреч, две ничьи и восемь поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов на своем поле хозяева установили на таких отметках – 17:19.

ПСЖ уверенно лидирует в Лиге 1. Четыре победы в пяти прошлых турах чемпионата позволили команде оторваться от второй строчки на 15 очков, а досрочное оформление титула уже неизбежно. Выделим, что парижане последовательно и результативно победили «Лорьян» (5:1), «Клермон» (6:1) и «Марсель» (2:1).

Гостевые игры текущего розыгрыша лиги ПСЖ проводит так: восемь побед, по четыре ничьи и проигрыша. Атака столичной команды вне родных стен забила 31 мяч, а защита допустила 21 пропущенный гол.

Информация для ставок

«Анже» проиграл 13 прошлых матчей против ПСЖ

Соперники сыграли на ТБ (2,5) голов в 8 из последних 9 очных матчей

(2,5) голов в 8 из последних 9 очных матчей ПСЖ забивал минимум 2 гола в 8 из предыдущих 9 матчей против «Анже»

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