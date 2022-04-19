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«Анже» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (20.04.2022)

вчера, 14:47
ПСЖ

Ставки букмекеров

Вероятность победы ПСЖ в этом матче букмекерская контора Фонбет оценивает по коэффициенту 1.38 – гости считаются очевидным фаворитом. Ставки на ничью можно сыграть по котировке 5.00, а победа «Анже» идет по цене 7.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.354.721.52
Фонбет 6.10 4.60 1.50
Мелбет 6.20 4.70 1.56
1XBET 6.20 4.70 1.56
BetBoom 6.26 4.67 1.52

При этом эксперты убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол. Пари на ТБ(2,5) гола принимаются по котировке 1.58, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Анже» расположился на 14-м месте чемпионата Франции. У команды только одна победа в пяти предыдущих турах, которую удалось организовать по итогам домашней игры против «Бреста» (1:0). Затем клуб уступил в гостях «Лиону» (2:3), а также последовательно разделил очки с «Лиллем» (1:1) и «Нантом» (1:1).

В разрезе домашних игр Лиги 1 футболисты «Анже» показали такую продуктивность: шесть победных встреч, две ничьи и восемь поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов на своем поле хозяева установили на таких отметках – 17:19.

ПСЖ уверенно лидирует в Лиге 1. Четыре победы в пяти прошлых турах чемпионата позволили команде оторваться от второй строчки на 15 очков, а досрочное оформление титула уже неизбежно. Выделим, что парижане последовательно и результативно победили «Лорьян» (5:1), «Клермон» (6:1) и «Марсель» (2:1).

Гостевые игры текущего розыгрыша лиги ПСЖ проводит так: восемь побед, по четыре ничьи и проигрыша. Атака столичной команды вне родных стен забила 31 мяч, а защита допустила 21 пропущенный гол.

Информация для ставок

  • «Анже» проиграл 13 прошлых матчей против ПСЖ
  • Соперники сыграли на ТБ(2,5) голов в 8 из последних 9 очных матчей
  • ПСЖ забивал минимум 2 гола в 8 из предыдущих 9 матчей против «Анже»

Прогноз

Опираясь на статистику и общую игровую форму команд, рекомендуем комбинированную ставку на победу ПСЖ и ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.75 1.30 2.37 1.65 1.86 2.05
Фонбет 2.30 1.63
Мелбет 2.37 1.69
1XBET 2.37 1.69
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:04
Победа команды ПСЖ с Азиатской форой (-1) в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 19:08
В первом круге ПСЖ на своем поле победил 2-1 по волевому, хотя должен был делать то крупнее. Сейчас расклады не изменились. Вообще, парижане в 13 матчах подряд побеждают Анже и серия только может продлиться. Учитывая разницу в классе, исполнительском мастерстве, а также в интенсивности игры, то фаворит через минусовую фору тут смотрится отлично. Тем более и Анже играет слабо, и у парижан все шансы стать чемпионами досрочно, так что шансов у хозяев тут мало.
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