«Брест» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (21.05.2022)

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вчера, 11:25

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что в этой игре победит «Брест». Ставки с таким условием в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.95. Шансы «Бордо» на успех оцениваются у 3.40, а ничья играется по котировке 3.90.

Аналитики также убеждены, что команды сыграют в результативном формате. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.50, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Брест» смог избежать неприятностей, связанных с борьбой за выживание. Накануне последнего тура чемпионата Франции клуб из одноименного города занимает 11-е место рейтинга, с такими цифрами: 13 победных встреч, девять ничейных и 15 поражений.

Выделим, что отсутствие мотивации сказалось на последних результатах «Бреста», который последовательно уступил «Монако» (2:4) и «Страсбуру» (0:1), хотя прежде победная серия команды длилась три тура.

«Бордо» следующий сезон проведет во второй лиге. На финише чемпионата клуб не смог избежать понижения в классе, отстав от 18-й строчки на четыре балла. После проигрышей «Нанту» (3:5), «Ницце» (0:1) и «Анже» (1:4) футболисты «Бордо» разделили очки в домашней игре с «Лорьяном» (0:0).

Информация для ставок

«Брест» побеждал «Бордо» в 3 из последних 4 матчей на своем поле

«Бордо» проиграл 8 из последних 10 гостевых матчей

«Бордо» пропускал минимум 4 гола в 3 предыдущих гостевых матчах Лиги 1

Прогноз

В этом матче рекомендуем поставить на победу «Бреста» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Фонбет.