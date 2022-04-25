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«Брест» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (01.05.2022)

вчера, 11:01
Клермон

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Брест» фаворитом этого матча. Ставки на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 2.12. Вероятность ничьи и победы «Клермона» оценивается поровну – котировки 3.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.253.523.41
Фонбет 2.18 3.45 3.30
Мелбет 2.24 3.62 3.40

Аналитики также считают, что команды проведут не результативный матч. Ставки на ТМ(2,5) идут по котировке 1.90, ТБ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Брест» одержал две победы подряд, поднявшись на 11-е место в турнирной таблице. Максимальные результаты в играх с «Лионом» (2:1) и «Мецем» (1:0) позволили клубу набрать в общей сложности 45 баллов, что дает возможность спокойно доиграть текущий сезон и не принимать участие в борьбе за выживание.

Домашние матчи в Лиге 1 текущего созыва «Брест» провел следующим образом: шесть победных встреч, четыре ничейных и шесть проигрышей. Соотношение забитых и пропущенных голов в этих матчах зеркальное – 24 на 24.

«Клермон» заработал пять баллов за три последних матча чемпионата Франции. Помимо ничейных встреч с «Мецем» (1:1) и «Анже» (2:2) клуб заработал победу в противостоянии с «Труа» (1:0).

На данный момент «Клермон» идет вне зоны вылета, занимая 17 позицию рейтинга. В гостевых играх чемпионата команда выступила следующим образом: пять победных встреч, три ничьи и девять поражений. Разница забитых и пропущенных голов 16:33.

Информация для ставок

  • «Брест» забивал и пропускал голы в 4 из последних 5 матчей лиги
  • Обмен голами случался в 2 из последних 3 гостевых матчей «Клермона»
  • В первом круге этого сезона «Брест» и «Клермон» сыграли вничью 1:1

Прогноз

Поставить на «обе забьют – да» букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.51 1.91 2.00 1.49 2.79
Фонбет 1.87 1.93
Мелбет 1.94 2.00
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 13:04
Победа команды "Брест" в этом матче.
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