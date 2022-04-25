«Брест» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (01.05.2022)

1650873684

вчера, 11:01

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Брест» фаворитом этого матча. Ставки на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 2.12. Вероятность ничьи и победы «Клермона» оценивается поровну – котировки 3.50.

Аналитики также считают, что команды проведут не результативный матч. Ставки на ТМ(2,5) идут по котировке 1.90, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

«Брест» одержал две победы подряд, поднявшись на 11-е место в турнирной таблице. Максимальные результаты в играх с «Лионом» (2:1) и «Мецем» (1:0) позволили клубу набрать в общей сложности 45 баллов, что дает возможность спокойно доиграть текущий сезон и не принимать участие в борьбе за выживание.

Домашние матчи в Лиге 1 текущего созыва «Брест» провел следующим образом: шесть победных встреч, четыре ничейных и шесть проигрышей. Соотношение забитых и пропущенных голов в этих матчах зеркальное – 24 на 24.

«Клермон» заработал пять баллов за три последних матча чемпионата Франции. Помимо ничейных встреч с «Мецем» (1:1) и «Анже» (2:2) клуб заработал победу в противостоянии с «Труа» (1:0).

На данный момент «Клермон» идет вне зоны вылета, занимая 17 позицию рейтинга. В гостевых играх чемпионата команда выступила следующим образом: пять победных встреч, три ничьи и девять поражений. Разница забитых и пропущенных голов 16:33.

Информация для ставок

«Брест» забивал и пропускал голы в 4 из последних 5 матчей лиги

Обмен голами случался в 2 из последних 3 гостевых матчей «Клермона»

В первом круге этого сезона «Брест» и «Клермон» сыграли вничью 1:1

Прогноз

Поставить на «обе забьют – да» букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.85.