«Клермон» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (21.05.2022)

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вчера, 11:22

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Лион» фаворитом этого поединка. Ставки на победу гостей в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.86. Поставить на ничью можно по цене 3.95, а победа «Клермона» играется по котировке 3.70.

Аналитики также ждут от команд результативный футбол. Исход ТБ (2,5) гола идет в линии по цене 1.55, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Клермон» сохранил прописку во французской Лиге 1, заработав 36 очков за 37 туров. По ходу сезона клуб провел по девять победных и ничейных матчей, допустив 19 поражений от соперников.

В последнем туре чемпионата «Клермон» уступил в гостях «Страсбуру» (0:1), а прежде команда обыграла на домашней арене «Монпелье» (2:1).

«Лион» провалил завершающейся розыгрыш французского чемпионата. «Ткачи» не смогли попасть в зону еврокубков, заняв восьмое место в турнирной таблице за тур до финиша. По ходу кампании клуб одержал 16 побед, 11 раз сыграл вничью и в 10 случаях проиграл своим оппонентам.

При этом на финише сезона «Лион» смог взять три победы, обыграв «Монпелье» (5:2), «Марсель» (3:0) и «Нант» (3:2).

Информация для ставок

Команды обменивались голами в двух очных встречах

«Лион» забивал и пропускал голы в 4 из прошлых 5 матчей чемпионата

Обмен голами фиксировался в 4 прошлых домашних матчах «Клермона»

Прогноз

Предлагаем поставить на исход «обе забьют – да», который в линии букмекерской конторы Фонбет идет с коэффициентом 1.50.