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«Клермон» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (21.05.2022)

вчера, 11:22
Клермон

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Лион» фаворитом этого поединка. Ставки на победу гостей в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.86. Поставить на ничью можно по цене 3.95, а победа «Клермона» играется по котировке 3.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.654.101.93
Фонбет 3.65 4.10 1.88
Мелбет 3.96 4.24 1.89
1XBET 3.96 4.24 1.89

Аналитики также ждут от команд результативный футбол. Исход ТБ(2,5) гола идет в линии по цене 1.55, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Клермон» сохранил прописку во французской Лиге 1, заработав 36 очков за 37 туров. По ходу сезона клуб провел по девять победных и ничейных матчей, допустив 19 поражений от соперников.

В последнем туре чемпионата «Клермон» уступил в гостях «Страсбуру» (0:1), а прежде команда обыграла на домашней арене «Монпелье» (2:1).

«Лион» провалил завершающейся розыгрыш французского чемпионата. «Ткачи» не смогли попасть в зону еврокубков, заняв восьмое место в турнирной таблице за тур до финиша. По ходу кампании клуб одержал 16 побед, 11 раз сыграл вничью и в 10 случаях проиграл своим оппонентам.

При этом на финише сезона «Лион» смог взять три победы, обыграв «Монпелье» (5:2), «Марсель» (3:0) и «Нант» (3:2).

Информация для ставок

  • Команды обменивались голами в двух очных встречах
  • «Лион» забивал и пропускал голы в 4 из прошлых 5 матчей чемпионата
  • Обмен голами фиксировался в 4 прошлых домашних матчах «Клермона»

Прогноз

Предлагаем поставить на исход «обе забьют – да», который в линии букмекерской конторы Фонбет идет с коэффициентом 1.50.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.52 2.09 1.79
Мелбет 2.57 1.48
1XBET 2.57 1.48
Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 11:48
Гости не проиграют
Gahi
Gahi
вчера в 11:30
Победа команды "Лион" и обе команды забьют.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 11:23
Лион победит.
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