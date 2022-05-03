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«Клермон» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (08.05.2022)

вчера, 11:27
Клермон

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Клермона» в этой игре. Ставки с таким условием контора Фонбет принимают по коэффициенту 1.85. Заключить пари на ничью можно по цене 3.70, а победа «Монпелье» оценивается по котировке 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.924.193.82
Фонбет 1.85 4.00 3.75
Мелбет 1.94 3.96 4.00
1XBET 1.94 3.96 4.00

Эксперты также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Пари на ТБ(2,5) гола можно сыграть по котировке 1.75, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Клермон» находится на 17-м месте чемпионата. Заработав 33 балла по ходу сезона, клуб опережает подвальную часть турнирной таблицы на два очка. В текущем розыгрыше Лиги 1 команда одержала восемь побед, девять раз сыграла вничью и допустила 18 поражений.

Выделим, что за четыре прошлых тура «Клермон» накопил пять баллов. Кроме ничейных встреч с «Мецем» (1:1) и «Анже» (2:2) клуб победил «Труа» (1:0), а в предыдущем туре хозяева этой игры уступили «Бресту» (0:2).

«Монпелье» уже не решает турнирных задач в этом сезоне. Клуб занимает 13-ю строчку чемпионата Франции, накопив по ходу сезона 43 очка.

Выделим, что отсутствие должной мотивации сказывается на успешности «Монпелье». У команды нет побед в шести прошлых турах (4 поражения и 2 ничья), а в последней игре «паладины» не смогли обыграть дома «Мец» (2:2).

Информация для ставок

  • «Монпелье» проиграл 4 из последних 5 гостевых матчей в Лиге 1
  • «Клермон» побеждал «Монпелье» в 2 последних матчах на своем поле
  • «Клермон» не проигрывал в 3 из прошлых 4 туров чемпионата

Прогноз

Ставка на победу «Клермона» по коэффициенту 1.85 видится оптимальным решением на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.24 1.38 2.16 1.77 1.68 2.29
Фонбет 2.10 1.75
Мелбет 2.16 1.81
1XBET 2.16 1.81
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:19
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 14:29
Клермон подходит к встрече имея за плечами 8 побед, 9 ничьих и 18 поражений и находится на 17 строчке турнирной таблицы. Монпелье 12 побед, 7 ничьих и 16 поражений и находится на 13 строчке турнирной таблицы. Фаворитом противостояния является Клермон.
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