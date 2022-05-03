«Клермон» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (08.05.2022)

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вчера, 11:27

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Клермона» в этой игре. Ставки с таким условием контора Фонбет принимают по коэффициенту 1.85. Заключить пари на ничью можно по цене 3.70, а победа «Монпелье» оценивается по котировке 3.85.

Эксперты также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Пари на ТБ (2,5) гола можно сыграть по котировке 1.75, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Клермон» находится на 17-м месте чемпионата. Заработав 33 балла по ходу сезона, клуб опережает подвальную часть турнирной таблицы на два очка. В текущем розыгрыше Лиги 1 команда одержала восемь побед, девять раз сыграла вничью и допустила 18 поражений.

Выделим, что за четыре прошлых тура «Клермон» накопил пять баллов. Кроме ничейных встреч с «Мецем» (1:1) и «Анже» (2:2) клуб победил «Труа» (1:0), а в предыдущем туре хозяева этой игры уступили «Бресту» (0:2).

«Монпелье» уже не решает турнирных задач в этом сезоне. Клуб занимает 13-ю строчку чемпионата Франции, накопив по ходу сезона 43 очка.

Выделим, что отсутствие должной мотивации сказывается на успешности «Монпелье». У команды нет побед в шести прошлых турах (4 поражения и 2 ничья), а в последней игре «паладины» не смогли обыграть дома «Мец» (2:2).

Информация для ставок

«Монпелье» проиграл 4 из последних 5 гостевых матчей в Лиге 1

«Клермон» побеждал «Монпелье» в 2 последних матчах на своем поле

«Клермон» не проигрывал в 3 из прошлых 4 туров чемпионата

Прогноз

Ставка на победу «Клермона» по коэффициенту 1.85 видится оптимальным решением на этот матч.