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«Лилль» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (06.05.2022)

вчера, 10:18
Монако

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Монако» фаворитом предстоящего матча. Ставки на победу гостей компания Фонбет принимает по коэффициенту 2.00. Шансы «Лилля» одержать викторию оцениваются в 3.70, а ничья играется по котировке 3.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.783.852.01
Фонбет 3.80 3.80 1.90
BetBoom 4.03 3.68 1.95

Также с преимуществом идут ставки на результативный формат этой встречи. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Лилль» проиграл три из прошлых четырех матчей в Лиге 1. Таким образом, команда лишилась реальных шансов завершить сезон в зоне еврокубков, откатившись на 10-е место турнирной таблицы.

Неудачи «Лилля» в матчах с «Лансом» (1:2), «Реймсом» (1:2) и «Труа» (0:3) были разбавлены 13-й победой «догов» в чемпионате, которую с трудом удалось взять в игре со «Страсбуром» (1:0).

«Монако» на финише сезоне пытается завоевать второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов. Серия из семи побед кряду позволила «монегаскам» подняться в группу лидеров на четвертое место с условным отставанием от третьей позиции, а вторая строчка находится на дистанции трех баллов.

В предыдущем туре чемпионата Франции футболисты «Монако» разобрались дома с «Анже» (2:0), а прежде им удалось сокрушить в гостях «Сент-Этьен» (4:1).

Информация для ставок

  • «Монако» забивал минимум 2 гола в 6 из прошлых 7 матчей чемпионата
  • «Лилль» не побеждал в 3 из прошлых 4 домашних матчей Лиги 1
  • «Монако» выиграл 3 из последних 4 матчей на поле «Лилля»

Прогноз

По всем параметрам «Монако» сейчас превосходит «Лилль», включая турнирную мотивацию. Предлагаем взять ставку на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.07 1.42 2.06 1.85 1.61 2.46
Фонбет 2.00 1.80
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