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«Лилль» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (21.05.2022)

вчера, 15:24
Ренн

Ставки букмекеров

Вероятность победы «Ренна» в предстоящем матче букмекерская контора Фонбет оценила по коэффициенту 1.75 – гости являются фаворитами. Поставить на ничью можно по котировке 3.50, а победа «Лилля» играется за 4.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.154.111.83
Фонбет 4.15 4.00 1.78
1XBET 4.24 4.18 1.85
BetBoom 4.17 4.07 1.83

Аналитики также считают, что команды суммарно забьют минимум три гола. Ставки на ТБ(2,5) играются по цене 1.60, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

У «Лилля» уже нет турнирной мотивации. Заработав по ходу сезона 54 балла, команда обосновалась на экваторе турнирной таблице без перспектив завершить чемпионат в зоне еврокубков.

После провальных матчей против «Труа» (0:3) и «Монако» (1:2) футболисты «Лилля» организовали 14 победу в лиге. Случилось это в гостевой игре против «Ниццы» (3:1) в минувшем туре.

«Ренн» перед последним туром Лиги 1 занимает четвертое место. Поражение от «Нанта» (1:2), которое стало для команды 12-м в сезоне, выкинуло «красно-черных» из призовой тройки на дистанцию трех очков.

В минувшем туре чемпионата Франции футболисты «Ренна» успешно сыграли против «Марселя» (2:0), доведя количество побед в первенстве до отметки «20».

Информация для ставок

  • «Лилль» сыграл на ТБ(2,5) в 5 из последних 6 матчей Лиги 1
  • Ставка ТБ(2,5) прошла в 5 из прошлых 6 гостевых матчей «Ренна»
  • «Ренн» пропускал минимум два гола в 5 из предыдущих 6 выездных игр чемпионата

Прогноз

Рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Pinnacle. К такой ставке располагает статистика и нестабильная оборона «Лилля» и «Ренна».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.85 1.28 2.39 1.63 1.88 2.01
Фонбет 2.35 1.60
1XBET 2.40 1.67
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:25
Хозяева не проиграют!
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