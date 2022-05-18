«Лилль» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (21.05.2022)

Ставки букмекеров
Вероятность победы «Ренна» в предстоящем матче букмекерская контора Фонбет оценила по коэффициенту 1.75 – гости являются фаворитами. Поставить на ничью можно по котировке 3.50, а победа «Лилля» играется за 4.15.
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21 мая 2022, 22:00
суббота
Аналитики также считают, что команды суммарно забьют минимум три гола. Ставки на ТБ(2,5) играются по цене 1.60, ТМ(2,5) – 2.40.
Форма команд
У «Лилля» уже нет турнирной мотивации. Заработав по ходу сезона 54 балла, команда обосновалась на экваторе турнирной таблице без перспектив завершить чемпионат в зоне еврокубков.
После провальных матчей против «Труа» (0:3) и «Монако» (1:2) футболисты «Лилля» организовали 14 победу в лиге. Случилось это в гостевой игре против «Ниццы» (3:1) в минувшем туре.
«Ренн» перед последним туром Лиги 1 занимает четвертое место. Поражение от «Нанта» (1:2), которое стало для команды 12-м в сезоне, выкинуло «красно-черных» из призовой тройки на дистанцию трех очков.
В минувшем туре чемпионата Франции футболисты «Ренна» успешно сыграли против «Марселя» (2:0), доведя количество побед в первенстве до отметки «20».
Информация для ставок
- «Лилль» сыграл на ТБ(2,5) в 5 из последних 6 матчей Лиги 1
- Ставка ТБ(2,5) прошла в 5 из прошлых 6 гостевых матчей «Ренна»
- «Ренн» пропускал минимум два гола в 5 из предыдущих 6 выездных игр чемпионата
Прогноз
Рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Pinnacle. К такой ставке располагает статистика и нестабильная оборона «Лилля» и «Ренна».