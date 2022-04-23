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«Лилль» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (24.04.2022)

вчера, 11:14
Лилль

Ставки букмекеров

Ставки на основные исходы этой игры букмекерская контора Фонбет расписала так: победа «Лилля» играется по коэффициенту 2,35, ничья получила цену 3,30, а победа «Страсбура» доступна по котировке 3.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.383.333.32
Фонбет 2.30 3.30 3.25
1XBET 2.38 3.40 3.30
BetBoom 2.35 3.32 3.27

Эксперты также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) мячей играются по котировке 1.70, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

Футболисты «Лилля» находятся в плохой форме. Победы отсутствуют на протяжении четырех туров чемпионата Франции, где «доги» не смогли обыграть аутсайдеров в лице «Бордо» (0:0) и «Анже» (1:1), а также уступили в очных встречах с «Лансом» (1:2) и «Реймсом» (1:2).

В итоге «Лилль» рухнул на девятое место в турнирной таблице с дистанцией от лидирующей пятерки в восемь очков. Чтобы завершить сезон в зоне еврокубков, команде нужно сильно постараться.

«Страсбур», в отличие от предстоящего соперника, ведет борьбу за третье место, которое команда сейчас делит с «Монако» и «Ренном» При этом у гостей предстоящей игры отсутствуют поражения 11 последних турах чемпионата Франции.

После ничейных матчей с «Лионом» (1:1) и «Труа» (1:1) футболисты «Страсбура» нанесли домашнее поражение «Ренну» (2:1) среди уходящей недели.

Информация для ставок

  • «Страсбур» сыграл вничью в 4 прошлых гостевых матчах Лиги 1
  • «Лилль» сыграл на ТМ(2,5) голов в 8 из последних 10 домашних матчей против «Страсбура»
  • «Страсбур» сыграл на ТМ(2,5) голов в 3 последних гостевых матчах чемпионата

Прогноз

«Лилль» стал слабо действовать в атаке, а у «Страсбура» надежная защита. Поэтому, рекомендуем ставку на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.70 2.20
1XBET 1.73 2.29
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:19
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5.
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