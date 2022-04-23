«Лилль» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (24.04.2022)

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вчера, 11:14

Ставки букмекеров

Ставки на основные исходы этой игры букмекерская контора Фонбет расписала так: победа «Лилля» играется по коэффициенту 2,35, ничья получила цену 3,30, а победа «Страсбура» доступна по котировке 3.20.

Эксперты также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) мячей играются по котировке 1.70, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

Футболисты «Лилля» находятся в плохой форме. Победы отсутствуют на протяжении четырех туров чемпионата Франции, где «доги» не смогли обыграть аутсайдеров в лице «Бордо» (0:0) и «Анже» (1:1), а также уступили в очных встречах с «Лансом» (1:2) и «Реймсом» (1:2).

В итоге «Лилль» рухнул на девятое место в турнирной таблице с дистанцией от лидирующей пятерки в восемь очков. Чтобы завершить сезон в зоне еврокубков, команде нужно сильно постараться.

«Страсбур», в отличие от предстоящего соперника, ведет борьбу за третье место, которое команда сейчас делит с «Монако» и «Ренном» При этом у гостей предстоящей игры отсутствуют поражения 11 последних турах чемпионата Франции.

После ничейных матчей с «Лионом» (1:1) и «Труа» (1:1) футболисты «Страсбура» нанесли домашнее поражение «Ренну» (2:1) среди уходящей недели.

Информация для ставок

«Страсбур» сыграл вничью в 4 прошлых гостевых матчах Лиги 1

«Лилль» сыграл на ТМ(2,5) голов в 8 из последних 10 домашних матчей против «Страсбура»

«Страсбур» сыграл на ТМ(2,5) голов в 3 последних гостевых матчах чемпионата

Прогноз

«Лилль» стал слабо действовать в атаке, а у «Страсбура» надежная защита. Поэтому, рекомендуем ставку на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.