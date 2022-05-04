«Лорьян» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (08.05.2022)

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вчера, 09:34

Ставки букмекеров

«Марсель» выступает фаворитом этой игры. Заключить пари на победу гостей букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.90. Шансы «Лорьяна» набрать три очка оцениваются в 3.90, а ничья играется по котировке 3.80.

Согласно линии, которую выкатил букмекер, команды должны продемонстрировать результативный футбол. Вариант ТБ (2,5) гола идет по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Лорьян» находится на 16-м месте чемпионата, набрав 34 очка. С таким результатом команда опережает тройку худших коллективов Лиги 1 на три балла.

Последние матчи национального первенства «моряка» провели плохо. В их пассиве три поражения в четырех минувших турах, которые случились в противостояниях с «Ниццей» (1:2), «Ренном» (0:5) и «Реймсом» (1:2), а единственную победу в данной серии клуб оформил дома над «Мецем» (1:0).

«Марсель» удерживается на втором месте чемпионата, несмотря на два проигрыша в четырех минувших турах. Южане потерпели фиаско в играх с сильными соперниками в лице ПСЖ (1:2) и «Лиона» (0:3), попутно победив «Нант» (3:2) и «Реймс» (1:0).

Чтобы удержать активную позицию и завоевать путевку в Лигу чемпионов, «Марселю» нужно сохранить преимущество над третьим местом, которое сейчас составляет три зачетных пункта.

Информация для ставок

«Лорьян» обеспечил исход ТБ (2,5) в 5 из последних 6 матчей Лиги 1

(2,5) в 5 из последних 6 матчей Лиги 1 «Лорьян» пропускал минимум два гола в 5 из прошлых 6 туров чемпионата

«Марсель» смог победить «Лорьян» в 5 предыдущих очных встречах

Прогноз

Учитывая то, как «Лорьян» противостоит предстоящему сопернику в очных встречах, рекомендуем ставку на победу «Марселя» по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Фонбет.