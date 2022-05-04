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«Лорьян» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (08.05.2022)

вчера, 09:34
Марсель

Ставки букмекеров

«Марсель» выступает фаворитом этой игры. Заключить пари на победу гостей букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.90. Шансы «Лорьяна» набрать три очка оцениваются в 3.90, а ничья играется по котировке 3.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.973.961.93
Фонбет 3.95 3.85 1.85
BetBoom 3.97 3.87 1.91

Согласно линии, которую выкатил букмекер, команды должны продемонстрировать результативный футбол. Вариант ТБ(2,5) гола идет по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Лорьян» находится на 16-м месте чемпионата, набрав 34 очка. С таким результатом команда опережает тройку худших коллективов Лиги 1 на три балла.

Последние матчи национального первенства «моряка» провели плохо. В их пассиве три поражения в четырех минувших турах, которые случились в противостояниях с «Ниццей» (1:2), «Ренном» (0:5) и «Реймсом» (1:2), а единственную победу в данной серии клуб оформил дома над «Мецем» (1:0).

«Марсель» удерживается на втором месте чемпионата, несмотря на два проигрыша в четырех минувших турах. Южане потерпели фиаско в играх с сильными соперниками в лице ПСЖ (1:2) и «Лиона» (0:3), попутно победив «Нант» (3:2) и «Реймс» (1:0).

Чтобы удержать активную позицию и завоевать путевку в Лигу чемпионов, «Марселю» нужно сохранить преимущество над третьим местом, которое сейчас составляет три зачетных пункта.

Информация для ставок

  • «Лорьян» обеспечил исход ТБ(2,5) в 5 из последних 6 матчей Лиги 1
  • «Лорьян» пропускал минимум два гола в 5 из прошлых 6 туров чемпионата
  • «Марсель» смог победить «Лорьян» в 5 предыдущих очных встречах

Прогноз

Учитывая то, как «Лорьян» противостоит предстоящему сопернику в очных встречах, рекомендуем ставку на победу «Марселя» по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.14 1.40 2.09 1.82 1.63 2.41
Фонбет 2.00 1.80
Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 11:32
Посмотрим что будет, ничья?
shlomo
shlomo
вчера в 10:06
Игра на три результата
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